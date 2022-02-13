Решающий шаг Александр Опейкин

13.02.2022, 17:50

Два важных достижения спортивного протеста в вопросе делегитимизации режима.

1. Перенос Чемпионата мира по хоккею из Беларуси. Если бы чемпионат прошел в Минске в мае 2021 года, страница была бы с уверенностью перевёрнута. Вступил бы в действие простой стереотип: в странах, где все плохо, чемпионаты мира не приходят. Для картинки режим сделал бы финальную зачистку, мировые медиа показали бы чистые улицы, праздник хоккея, весёлых российских болельщиков и церемонию награждения. Не было бы ни посаженного самолёта, ни 4-го и 5-го пакетов санкций, ни санкций США. Самострел с мигрантами на границе также был бы невозможен. Уже летом 2021 года начались бы первые рукопожатия с западными политиками. Сегодня мы бы находились в совершенно иной реальности.

2. Санкции МОК в отношении НОК Беларуси и двух Лукашенок. Казалось бы, что там эти санкции МОК - чисто символические, на полет не влияют. Но в итоге именно МОК настоял на том, чтобы ни одного Лукашенко не было сейчас в Пекине ни под каким предлогом. Например, был бы Лукашенко сейчас действующим президентом НОКа, то с лёгкостью смог бы посетить олимпийское мероприятие и получить аккредитацию. Там в ложе почетных гостей он с ловкостью пожал бы руку друзьям Пу и Си, а также другим мировым лидерам. Пропаганда вполне уверенно раздула бы из этого факт признания и легитимности. Фото этих рукопожатий с комментариями продажных политологов крутились бы на госканалах несколько недель. И мы также могли бы оказаться в совершенно иной реальности.

Последствия этих двух достижений спортивного протеста, естественно, никто не просчитывал и не мог просчитать заранее.

Вывод очень простой: мы не знаем, какие наши действия могут привести к нужному результату. В деле борьбы с диктатурой нет ни одной лишней инициативы, проекта, организации, человека. Каждый наш шаг может стать решающим, вызвав цепочку неизбежных событий.

Александр Опейкин, telegram

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