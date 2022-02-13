Cоветник Байдена: Россия может начать вторжение в Украину уже на этой неделе 14 13.02.2022, 18:06

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Однако США надеются на дипломатию.

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что, по мнению США, Россия может начать новое вторжение в Украину уже на этой неделе, пишет «Новое время».

Об этом он заявил CNN в воскресенье, 13 февраля.

Салливан заявил, что российские войска находятся в местах, откуда может приступить к вторжению еще до окончания зимних Олимпийских игр в Пекине, то есть до 20 февраля.

«Мы не можем точно предсказать день, но мы уже некоторое время говорим, что мы в окне, и вторжение, большие военные действия могут начаться со стороны России в Украине в любой день, включая следующую неделю», — сказал он.

По словам Салливана, об этом свидетельствует продолжающееся с конца октября непрерывное наращивание войск и маневрирование РФ. В то же время советник Джо Байдена заверил, что США готовы продолжать работать в рамках дипломатии, но и готовы «ответить с нашими союзниками и партнерами объединенным и решительным способом, если Россия продолжит вторжение».

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