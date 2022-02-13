Легенда ММА из Беларуси Андрей Орловский выиграл бой в 43 года 2 13.02.2022, 18:17

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Белорусский боец вышел на впечатляющую серию.

Андрей Орловский провел свой 37-й бой в UFC. 43-летний белорус встретился с 29-летним американцем Джаредом Вандерой. Поединок состоялся на турнире UFC 271 в Хьюстоне, пишет sport24.

Орловский последние несколько лет выступает очень удачно для ветерана. За последние полтора года Андрей побился в UFC пять раз и выиграл в четырех случаях. Поражение белорусскому экс-чемпиону нанес только молодой талант из Англии Том Аспиналл в прошлом феврале. С тех пор Орловский успел побить Чейза Шермана и Карлоса Фелипе.

Белорусский боец еще пару лет назад переживал довольно непростые времена — с июня 2018-го по ноябрь 2019-го Андрей выиграл лишь в одном поединке из пяти. Но прямо сейчас он реально претендует на то, чтобы вернуться в топ-15 тяжелого дивизиона. Для этого ему могло хватить победы над Джаредом Вандерой.

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