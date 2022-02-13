Стало известно, о чем будут говорить канцлер Германии и Путин 9 13.02.2022, 18:31

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Олаф Шольц встретится с главой Кремля 15 февраля.

Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с Владимиром Путиным во вторник, 15 февраля, предупредит российского президента о «тяжелых последствиях» в случае нового вторжения в Украину.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в немецком правительстве.

В то же время официальный Берлин не ожидает конкретных результатов от этой встречи, которая пройдет на следующий день после визита Шольца в Киев, где тот встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Канцлер ясно даст понять, что любое нападение на Украину будет иметь тяжелые последствия… и что не следует недооценивать единство между Европейским союзом, США и Великобританией», — сказал источник.

Помимо этого, в разговоре с Путиным Шольц подчеркнет, что наращивание войск вдоль границ Украины может расцениваться «исключительно как угроза».

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