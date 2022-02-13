Экономист назвал главные причины огромной инфляции в Беларуси 4 13.02.2022, 18:44

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Во властных кабинетах еще сохраняется советское механистическое видение экономики.

Разогнавшаяся инфляция стала одним из самых заметных экономических итогов 2021 года. Об этом пишет старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский в бюллетене «Экспертный взгляд», выпущенном BEROC (Киев) в рамках проекта «Мониторинг экономики Беларуси: тенденции, настроения, ожидания», пишет thinktanks.by.

Как отмечает Лев Львовский, в год восстановления глобальной экономической активности она достигла в США 6.8%, в еврозоне — 5%, в России — 8.39%. Высокие мировые цены не могли не докатиться до Беларуси. С одной стороны, их влияние было позитивным – цены на некоторые экспортные товары сильно увеличелись, что стало причиной экспортного чуда. С другой стороны, будучи малой открытой экономикой, Беларусь приняла часть этой мировой инфляции.

Первая — недоверие, которое неизбежно ведет к ускорению роста цен. Индекс потребительских цен тесно связан с ожидаемой инфляцией. В таком случае работает механизм самосбывающегося пророчества, когда ожидаемая инфляция трансформируется в реальную.

Допустим, пишет экономист, предприниматель заключает контракт на год вперед на поставку определенной продукции. Если он думает, что инфляция будет, например, 20%, то прописывает в контракте, что через год контрагент должен платить больше на этот процент. А контрагент, допустим, тоже ожидает такого же роста цен, значит, не сочтет это условие безумством и согласится на такой контракт.

Это один пример, но если в обществе многие разделяют идею о том, что рост цен будет условные 20%, то в итоге примерно таким он и окажется. Так во время политических кризисов доверие к государственным институтам, включая Нацбанк, уменьшается. А ожидаемая инфляция в таких условиях растет. Как раз это происходит в Беларуси. Официальная инфляция по итогам года оказалась 9.97% в годовом выражении. Уровень ожидаемой инфляции, по данным Нацбанка, в декабре составил 14.2%. Для сравнения в августе 2020 года он был 11.7%, а в мае того же года – 10.6%. Как видно, ожидания инфляции растут. Они же подталкивают ее фактический рост.

Вторая особенность, отмечает Лев Львовский, излишняя любовь государства к регулированию. Во властных кабинетах еще сохраняется немного советское механистическое видение экономики: если цена в магазине высокая, то надо прийти и приказать ее снизить. Но история показывает, что настоящее регулирование цен может привести к дефициту товаров. В XXI веке такой исход был бы слишком странным. Чтобы этого не допустить, приходится идти на хитрости, которые, как ни старайся, все равно приводят к росту цен. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в прошлом году регулировало цены на большое количество товаров потребления, но время от времени разрешало повысить их до определенного предела. Делалось это, когда «складывалась объективная ситуация с повышением мировых цен». Естественно, ритейлер, опасаясь будущих потерь, в таком случае повышает цены на максимально разрешенную ставку. В результате таких мер Беларусь входит в число стран, которые пытаются сдерживать цены, но все равно получают их рост.

Еще один фактор, на взгляд Льва Львовского, связан с урожайностью, в Беларуси 2021 год тоже оказался не самым успешным для сельского хозяйства. Урожайность основных культур была ниже, чем два предыдущих года. В итоге цены производителей сельхозпродукции за год увеличились на 18.7%.

Европейские санкции в прошлом году не отразились на карманах белорусов, констатирует экономист.

В то же время, на его взгляд, важным фактором остается то, что Нацбанк Беларуси пока старается воздерживается от запуска печатного станка, хотя в последние годы было пару эпизодов директивного кредитования. В будущем же есть серьезные шансы, что Нацбанк окажется под давлением, в результате чего часть нового инвестиционного цикла будет выполнена за счет необеспеченной эмиссии, так как не будет возможности кредитоваться на рыночных условиях.

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