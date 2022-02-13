Как США спасают Украину всеми способами 5 Олег Шарп

13.02.2022, 18:58

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Важный фактор очень грамотно выбит из рук Путина.

А давайте честно. Вся эта волна, поднятая, американскими и британскими СМИ, абсолютно не случайна. Это почти такой же мощный фактор сдерживания, как и ядерное оружие. Уверен, если бы не эта волна и ежедневные публичные обнародования разведданных ЦРУ и МИ-6, широкомасштабное вторжение под надуманным предлогом уже бы давно произошло.

А так (в качестве аллегории), когда все газеты написали о дате и времени ограбления банка, и вся толпа собралась у этого банка посмотреть, как его будут грабить, грабитель сто раз подумает о целесообразности ограбления или, как минимум, отложит свои намерения.

Украина - не банк, а грабитель обладает ядерным оружием, но успех любого вторжения предусматривает внезапность в качестве основного фактора достижения желаемого результата. И этот фактор очень грамотно выбит из рук Путина.

Поэтому всё не случайно - просто наш Зеленский ещё не врубился в замысел того, что Украину спасают всеми возможными способами. Он растерян и дезориентирован, но от него в данной ситуации не зависит ничего. Только от американцев, британцев и нашей готовности защищать страну.

Именно поэтому, чем апокалиптичнее сейчас нагнетание, тем больше у меня уверенности, что карлик сдаст назад. Это не сто процентов, но больше пятидесяти. Хотите прислушивайтесь ко мне, хотите нет, но всё, что сейчас происходит, считаю больше спецоперацией Белого дома нежели Кремля. Белого дома, который ещё и под очевидным предлогом беспрецедентно вооружает Украину.

А кто был прав, мы узнаем уже в ближайшие недели, а может и дни. Тримаємося, українці!

Олег Шарп, «Фейсбук»

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