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Дипломатия на четвереньках

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 13.02.2022, 19:25
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Дипломатия на четвереньках

Что будут дальше делать путинские назначенцы?

Такое впечатление, что путинским «дипломатам» поставлена задача – привести в соответствие хамскую внешнюю политику и ее словесное отображение.

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев), почетный работник МИДа, в прошлом атташе по культуре в нашем посольстве в Стокгольме, заявил в интервью таблоиду «Афтонбладет»:

«Извините за выражение, но нам на … рать на западные санкции». (Ursäkta språket – men vi skiter i västs sanktioner).

Таблоид вынес позорящие Россию слова Татаринцева в заголовок. За одно это заявление при нормальной власти, Татаринцева должны были немедленно отозвать на Родину и уволить из МИДа с позором.

Что дальше будут делать путинские «дипломаты»? Как отвечать на неудобные вопросы? Молча вставать из-за стола, снимать штаны и поворачиваться задом к собеседнику?

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