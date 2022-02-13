Дипломатия на четвереньках

Дипломатия на четвереньках6
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 13.02.2022, 19:25
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Что будут дальше делать путинские назначенцы?
Такое впечатление, что путинским «дипломатам» поставлена задача – привести в соответствие хамскую внешнюю политику и ее словесное отображение.
Посол России в Швеции Виктор Татаринцев), почетный работник МИДа, в прошлом атташе по культуре в нашем посольстве в Стокгольме, заявил в интервью таблоиду «Афтонбладет»:
«Извините за выражение, но нам на … рать на западные санкции». (Ursäkta språket – men vi skiter i västs sanktioner).
Таблоид вынес позорящие Россию слова Татаринцева в заголовок. За одно это заявление при нормальной власти, Татаринцева должны были немедленно отозвать на Родину и уволить из МИДа с позором.
Что дальше будут делать путинские «дипломаты»? Как отвечать на неудобные вопросы? Молча вставать из-за стола, снимать штаны и поворачиваться задом к собеседнику?
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