«Говорят, что у нас нет оснований для въезда» 4 13.02.2022, 19:39

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Белорусскую группу J: MOРC не пускают в Украину.

Директор белорусской музыкальной группы J:MOРC сообщила блогу «Отражение», что ее участников не пускают в Украину. Сейчас коллектив находится на белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Выступовичи». На вечер понедельника у них запланирован концерт в Киеве.

— Нам все, в том числе и правозащитники, говорят, что у нас есть все основания для въезда, да и билеты на концерт продаются с декабря. Однако местные пограничники объясняют, что нам отказано во въезде. Добавляют, что это не от них зависит, что в итоге будет решено. Пока что мы просто стоим в Украине и ждем развития, — рассказывает женщина.

J:MOРС — белорусская рок-группа, которая была основана в 1999 году в Минске Владимиром Пугачем и Артемом Ледовским. Дискография группы насчитывает 8 студийных альбомов, 2 концертных альбома, 2 сингла и несколько сборников.

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