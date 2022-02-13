Российским компаниям начали отказывать в кредитах 1 13.02.2022, 19:50

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Иностранные банки стали откладывать кредитование российских клиентов.

Дверь на международные рынки капитала закрывается для российских компаний из-за угрозы жестких санкций, подготовленных Западом на случай вторжения в Украину, пишет finanz.ru.

Иностранные банки стали откладывать кредитование российских клиентов в связи с возможностью ограничительных мер и рисками невозврата средств.

Инвесторы ждут, что Федеральная резервная система США и Европейский центробанк приступят к повышению процентных ставок, а значит - взять или рефинансировать займы в валюте может быть выгоднее сейчас, пока деньги не подорожали еще сильнее.

Но на банки, работающие с Россией, начинают давить регуляторы. В конце января ЕЦБ рекомендовал кредитным организациям подготовиться к введению ограничительных мер в случае вторжения в Украину, а также запросил информацию о том, насколько они готовы к жесткому сценарию санкций, в том числе с отключением от SWIFT.

Объем кредитов, выданных иностранными банками российским компаниям и частным лицам, достигает 121 млрд долларов. Помимо этого, на их депозитах хранится 128 млрд долларов, внесенных клиентами из России, отмечает Financial Times.

По данным JPMorgan, сильнее всего среди европейских банков с Россией финансово связаны французский Societe Generalе, австрийский Raiffeisen и итальянский UniCredit.

По информации FT, ЕЦБ отдельно попросил германский Deutsche Bank и нидерландский ING предоставить данные об объемах их деятельности в России и в Украине.

По данным ЦБ РФ, совокупный внешний долг российской экономики за прошлый год увеличился на 11 млрд долларов, до 478 млрд.

Из этой суммы 62,5 млрд долларов приходится на непосредственно государственный долг. Еще 79,8 млрд долларов иностранным кредиторам должны российские банки, причем в последний год они наращивали займы (на 7,7 млрд долларов).

Нефинансовый сектор должен 301,6 млрд долларов, и за прошлый год эти обязательства уменьшились на 15,3 млрд.

Европейские банки бьют тревогу, опасаясь, что возврат этих средств станет невозможен в случае жестких санкций против российского финансового сектора. В том числе поэтому от идеи отключения SWIFT было решено отказаться, а в качестве альтернативы был выбран вариант санкций против крупных российских банков, рассказали Reuters дипломаты. Сбер и ВТБ уже находятся под ограничительными мерами, запрещающими привлекать на Западе финансирование на срок больше 14 дней. В рамках нового пакета, который согласовали ЕС и США, они могут оказаться под валютной блокадой, когда операции через западные корсчета станут невозможны.

Впрочем, и этот сценарий, вероятно, будет включать переходный период, который позволит закрыть операции, говорят источники Reuters. Кроме того, рассматривается ряд исключений - например, по оплате углеводородов.

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