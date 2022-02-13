Госслужащие в Чечне начали присягать на верность лично Кадырову 13.02.2022, 20:11

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Все это вызывает и определенные исторические аналогии

В Чеченской Республике набирает обороты инициированный сверху флешмоб, в рамках которого госслужащие выкладывают фотографии с главой республики и текстом «Я пехотинец Кадырова», пишет Telegram-канал Readovka.

Недооценивать подобный флешмоб не стоит. По сути, жителей целого субъекта Федерации публично приводят к присяге не России, и даже не главе региона, а лично Рамзану Кадырову. Подобная клятва на верность ринята в исламе с первых веков его существования, а в XXI веке именно в таком формате фото- или видеозаписей. Среди самых известных примеров — многочисленные клятвы на верность халифу ИГ Абу Бакру аль-Багдади в 2014 — 2015 годах.

Конечно, сам Кадыров не устает повторять, что он «пехотинец Путина», но все может поменяться. Да и со средних веков известен феодальный принцип «вассал моего вассала — не мой вассал», то есть «пехотинцы Кадырова» не равно «пехотинцы Путина».

Наконец, все это вызывает и определенные исторические аналогии. Примеров присяги граждан лично главе государства, получившему власть не в силу наследования, а путем выборов, в новейшей истории не так уж много. И самый известный — присяга, которую, согласно «Закону о лояльности государственных служащих и солдат Вооруженных Сил» от 20 августа 1934 года, все госслужащие Германии должны были принести на верность лично Адольфу Гитлеру.

Если вспомнить публичное высказывание 16 сентября 2020 года вице-премьера Чечни по силовому блоку Абузайда Висмурадова «У нас у всех, у всего народа, один падишах — Рамзан», совпадающее с известным лозунгом 1930-х годов «Один народ, один рейх, один фюрер», и сожжения на кострах на городских площадях портретов неугодных аналогии, становятся совсем уж неприятными. Возможно, не случайно в 2010 году, когда Рамзана уже называли падишахом, многие русские ультраправые считали кадыровский режим образцом для подражания как новейшую версию Третьего рейха.

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