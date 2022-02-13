Российская валюта «топит» белорусскую 13.02.2022, 20:17

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У белорусской внешней торговли могут возникнуть серьезные проблемы.

Курс доллара на БВФБ после существенного снижения на прошедшей неделе, в ближайшие дни может подняться до 2,6 руб. и выше в связи с произошедшим обвалом курса российского рубля на Московской бирже.

К ослаблению доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже в начале прошедшей недели привело укрепление российского рубля против доллара на Московской бирже.

Это, в свою очередь, было вызвано появлением надежд на то, что конфликт между Россией, США и НАТО удастся разрешить дипломатическими мерами. В результате курс доллара на БВФБ опустился за неделю на 0,8% — до 2,5602 рубля (11 февраля).

Это произошло несмотря на то, что у белорусского рубля могут возникнуть серьезные проблемы, так как экспорт калийных удобрений из Беларуси, похоже, приостановился. Официальных сообщений об этом не было, однако российский посол в Беларуси Борис Грызлов 9 февраля рассказал, что идут переговоры об организации транзита удобрений через Россию, и в ближайшее время он начнет осуществляться. Это означает, что сейчас поставки удобрений не происходят.

Таким образом, у белорусской внешней торговли могут возникнуть серьезные проблемы. Собственно, они уже начались в конце 2021 года: в декабре отрицательное сальдо внешней торговли товарами достигло максимального уровня за год: минус 511,1 млн долларов, что практически совпадает с показателем за декабрь 2020 года.

К этому привело сокращение экспорта товаров примерно на 0,5 млрд долларов по сравнению с ноябрем, что является нетипичным для конца года. Впрочем, можно отметить, что в январе 2022 года предложение валюты на внутреннем рынке Беларуси превышало спрос на нее, то есть в начале 2022 года ситуация во внешней торговле, возможно, нормализовалась.

Нет проблем с валютой и у правительства РБ: международные резервные активы Беларуси в январе выросли по сравнению с декабрем на 98,8 млн долларов — до 8,52 млрд долларов, и это несмотря на то, что правительство потратило на исполнение внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте 360 млн долларов.

На следующей неделе белорусские предприятия будут продавать валюту в целях уплаты налогов, поэтому можно ожидать, что предложение валюты на БВФБ превысит спрос на нее, что поддержит белорусский рубль.

Однако, по мнению аналитиков портала select.by, это не предотвратит скачок курса доллара на БВФБ, так как курс доллара на Московской бирже во второй половине пятницы, 11 февраля, вырос более чем на 2%, и укрепление доллара против российской валюты в ближайшие дни может продолжиться.

Российский рубль утянет за собой вниз и белорусский, поэтому курс доллара на БВФБ по отношению к белорусскому рублю способен подняться в ближайшие дни до 2,6 руб. и выше. Но по отношению к российскому рублю наша валюта подорожает.

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