Литва передала Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger 1 13.02.2022, 20:23

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Также Киев получил боеприпасы оборонного назначения.

В аэропорт «Борисполь» 13 февраля прибыл самолет с оборонной помощью от Литвы. На борту находилась партия зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также боеприпасы оборонного назначения.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Кроме оружия, Литва передала Украине военное имущество и снаряжение для военных, в том числе бронежилеты.

Напомним, отправить Украине комплексы Stinger Литва смогла после того, как это разрешили сделать США. Согласно правилам экспортного контроля, страны должны получить разрешение Государственного департамента, прежде чем передавать любое оружие, полученное ими из США, третьим сторонам.

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