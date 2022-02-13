Деспот и его семейные ценности Аркадий Дубнов

13.02.2022, 20:42

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Аркадий Дубнов

Пора «дорогу молодым уступать».

Аркадаг из Ашхабада решил досрочно передать власть своему сыну Сердару.

12 марта это будет оформлено по итогам внеочередных президентских выборов, которые повелел срочно подготовить туркменистанский деспот.

Это архисвоевременное решение Гурбангулы Бердымухамедова.

И не только потому, что кризис вокруг Украины и противостояние России с Западом, как думают, мог заставить его поверить, будто мир не обратит внимание на очередной выборный спектакль с Генеральным исполнителем и парой-другой статистов. И может быть, даже забросает победителя цветами и признает его…

Дело, думаю, в другом. Аркадаг, наблюдая за драматическими перипетиями транзита власти в Казахстане, закончившегося позорным смещением елбасы Назарбаева со всех властных постов и вынужденным своим бегством, как и большинства членов властной Семьи в Дубай, пришёл к твердому выводу:

власть должна остаться строго в Семье, никакого паллиатива, на который пошёл Назарбаев сделав преемником внесемейного Токаева, вот ведь к чему это привело…

Одним словом, надо все самому контролировать, пока ты в трезвом уме и твёрдой памяти.

Вот ведь и в Узбекистане Каримов, когда в 2016-м неожиданно преставился, никто ж твёрдо не знает, кого он видел своим преемником. Хорошо, что Мирзиеев во внутриэлитной борьбе победил, но ведь и по-другому могло быть…

Да и сам Аркадаг хорошо помнит, что только удачное стечение обстоятельств позволило ему занять место безвременно усопшего в 2006-м Туркменбаши (Сапармурата Ниязова), завещание-то он не успел оставить.

К тому же надо понимать, что Бердымухамедов властитель мнительный до чрезвычайности и мистические обстоятельства играют важную роль в принятии его решений. Он помнит, что Туркменбаши, объявив в 2003-м о вступлении им в возраст Пророка, прожил всего лишь три года после этого.

Вот и Аркадаг не преминул об этом вчера напомнить, мол, он тоже Пророка уже пережил, 65 в этом году должно стукнуть… Одним словом, пора «дорогу молодым уступать».

А он рядом будет, папа же… Да и внука Керимгулы надо уму-разуму учить, ему дальше Семейное дело продолжать.

Истинные традиционные ценности.

Аркадий Дубнов, «Фейсбук»

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