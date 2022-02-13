Ученые выяснили, как кофе влияет на пищеварение 13.02.2022, 20:55

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Результат исследований удивил специалистов.

Обзор почти двухсот научных публикаций показал, что умеренное потребление кофе — три-пять чашек в день — не вредит пищеварительной системе, а наоборот, снижает риск образования камней в желчном пузыре, панкреатита и некоторых заболеваний печени. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

На своем пути через желудочно-кишечный тракт кофе оказывает три основных воздействия: на желудочную, желчную и панкреатическую секрецию, необходимую для переваривания пищи, на микробиоту кишечника и на перистальтику — сокращение стенок толстой кишки, процесс, необходимый для прохождения пищи через пищеварительный тракт.

Анализ результатов 194 исследований показал, что кофе при умеренном потреблении стимулирует процессы пищеварения и помогает прохождению через толстую кишку, увеличивает количество "хороших бактерий" в кишечнике, снижает риск образования желчных камней, а также оказывает защитное действие на печень, в том числе от злокачественных образований, включая гепатоцеллюлярную карциному — один из наиболее распространенных видов рака печени.

"Вопреки некоторым предположениям, потребление кофе в целом не связано с проблемами кишечника или пищеварения, — приводятся в пресс-релизе французского Института научной информации о кофе (ISIC) слова автора обзора доктора Астрид Нелиг (Astrid Nehlig), почетного директора по исследованиям Французского национального института здравоохранения и медицинских исследований (INSERM). — В некоторых случаях кофе помогает против распространенных жалоб на пищеварение. Новые данные также указывают на то, что потребление кофе способствует повышению уровня положительных кишечных бактериальных групп, таких как бифидобактерии".

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