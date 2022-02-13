МИД Украины требует встречи с Россией в течение 48 часов 3 13.02.2022, 20:57

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Кремль не объяснил военную активность на границе Украины.

Россия не ответила на запрос Министерства иностранных дел Украины объяснить свою военную активность на границе согласно Венскому документу. Теперь МИД созывает встречу с участием РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму», — написал он в Twitter.

Росія не відповіла на наш запит за Віденським документом. Ми робимо наступний крок. Україна скликає зустріч з РФ та всіма державами-учасницями протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ уздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 13, 2022

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