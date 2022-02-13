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МИД Украины требует встречи с Россией в течение 48 часов

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  • 13.02.2022, 20:57
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МИД Украины требует встречи с Россией в течение 48 часов

Кремль не объяснил военную активность на границе Украины.

Россия не ответила на запрос Министерства иностранных дел Украины объяснить свою военную активность на границе согласно Венскому документу. Теперь МИД созывает встречу с участием РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму», — написал он в Twitter.

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