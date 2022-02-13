Максим Березинский о Минспорта: Люди позорятся на весь мир 13.02.2022, 21:10

Олимпиада показала уровень кадров в белорусском спорте.

Руководитель «Трибуны» Максим Березинский прокомментировал «Маланке Медиа» «покаянные видео» с участием беларусских спортсменов на Олимпиаде-2022.

– Максим, извиняем белорусских спортсменов за неудачные выступления на Олимпиаде?

– Мне кажется, это сообщения, которые направлены не нам, наверное, они в другое место направлены. Поэтому пусть там их и извиняют.

Нам, в общем, понятно и по выступлениям, и по этим грустным глазам, что люди, по сути, в заложниках. Хочется пожелать им подумать, почему так происходит.

– Если это направлено не нам, то зачем они это публично демонстрируют?

– Слушайте, мы живем в перевернутом мире, и здесь сложно понять зачем публикуют и зачем выбивают признание о том, что человек является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации, или зачем публикуют фото сексуальных игрушек, либо еще чего-то. Здесь нет никакой логики, это просто показывает уровень.

Что касается Олимпиады, то это просто показывает уровень кадров, которые там есть на месте. Мы знаем, что много людей покинуло Минспорта, и не осталось людей, которые бы сказали: «Слушайте, это просто треш, давайте не будем публиковать и отправим это, не знаю, Виктору Лукашенко просто в Телеграме, чтобы он посмотрел и посчитал, что все нормально». Но нет, люди позорятся на весь мир, им это нравится, видимо.

В общем, очень сложно давать оценки тому, что выходит за рамки добра и зла. И это же не единственный косяк, то есть есть вот такие косяки, «покаянные видео», есть в аккаунте Минспорта: вы можете просто зайти оценить дизайн картинок с результатами Олимпиады. Там красный, зеленый и все в таком ужасном сочетании цветов.

И вот людям кажется, что это нормально, что это очень патриотично. Если только на это хватает мозгов, то хочется только поздравить, пожелать удачи и, совершенно точно, они все сами сделают, – сказал Березинский.

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