Байден — Зеленскому: США мгновенно отреагируют на агрессию РФ 3 13.02.2022, 21:19

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Американский президент поговорил по телефону с главой Украины.

Президент США Джо Байден в ходе разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что реакция Штатов на дальнейшее вторжение РФ в Украину будет мгновенной и решительной.

Об этом сообщает Белый дом.

Там рассказали, что американский президент подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и вместе с Владимиром Зеленским договорились продолжать дипломатию и сдерживание как ответ на стягивание войск РФ к украинским границам.

«Президент Байден четко дал понять, что Соединенные Штаты мгновенно и решительно вместе со своими союзниками и партнерами отреагируют на любую дальнейшую агрессию России против Украины», — говорится в сообщении.

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