Северокорейский брат 1 Telegram-канал «СерпомПо»

13.02.2022, 21:36

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Теперь на планете два государства, перманентно грозящих соседям и миру.

Ну вот, а вы говорили у России нет друзей! Северная Корея поддержала РФ в нынешнем противостоянии с Америкой и НАТО. Ким с нами! Трепещите!

«США в последнее время упорно распространяют слухи о "вторжении России на Украину" и направляют тысячи солдат в Восточную Европу. Истинная цель таких шагов - повысить градус напряженности вокруг Украины и найти оправдание наращиванию вооруженных сил вокруг России», - МИД КНДР.

По тексту близко к риторике МИД РФ - из серии «сам дурак».

Хотя до слога российских «дипломатов» северокорейским еще далеко.

«США уже два месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя глобальную провокационную кампанию». Это, как вы, наверняка, поняли, Захарова.

Ага, а гигантская военная группировка у сухопутных и морских границ Украины просто приехала «на шашлыки», и вовсе не для давления/нападения в случае не выполнения Западом Пу-ультиматума.

Теперь на планете два государства, перманентно грозящих соседям и миру оружием и даже ядерным.

Поздравляем, россияне!

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