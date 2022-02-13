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Гомельские партизаны напомнили о политзаключенных трогательной инсталляцией

  • 13.02.2022, 21:47
  • 1,808
Гомельские партизаны напомнили о политзаключенных трогательной инсталляцией

Она посвящена Дню святого Валентина.

В Гомеле ко Дню святого Валентина устроили инсталляцию, посвященную местным политзаключенным, пишет телеграм-канал «Флагшток».

«Очень волнуемся за наших политзаключенных. Надеемся, что они скоро будут с нами. В любимом месте отдыха гомельчан накануне маленького праздника напоминаем о них. Они ждут наших писем! Они всегда с нами!», — пишут создатели инсталляции.

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