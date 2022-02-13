Дмитрий Гордон обратился к матерям российских солдат 17 13.02.2022, 21:56

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Украинский журналист заявил, что Путин и его друзья на войну не приедут.

Украинский журналист Дмитрий Гордон обратился к матерям российских соладт:

– Я хочу обратиться к матерям российских ребят, которые сейчас в огромном количестве стоят на границе с Украиной. Мы находимся на своей земле. Мы любим свою землю, Мы никому не угрожаем, в том числе и России. И мы хотим, чтобы вы поняли: всех, кто переступит украинскую землю, мы будем убивать. У нас нет другого выхода – мы будем защищать свое. Если у вас есть возможность, дорогие российские матери, воздействовать на своих детей, чтобы они не шли к нам, – сделайте это. Помните главное: Путин и его друзья сюда не придут. Они рисковать своими жизнями не будут. Они пришлют ваших детей, как мясо. Потому что это для них не впервой. И для их предшественников тоже.

Помните, что ваши дети в опасности, если придут на нашу землю забирать у нас нашу Родину.

Владимир Путин, мы никому не отдадим Киев и другие украинские города. Мы у себя дома. И никуда отсюда не уйдем.

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