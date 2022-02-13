Последняя возможность для белорусов купить дешевый доллар 2 13.02.2022, 22:12

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Курсовая «идиллия» последних двух недель в Беларуси может закончиться на следующей неделе.

Если продолжится тенденция, вдруг начавшаяся на валютном рынке в России во второй половине дня пятницы 11 февраля в виде резкого курсового разворота, пишет infobank.by.

Но… все по порядку.

Уже вторую неделю владельцы вкладов в белорусских рублях «в хорошем настроении»: на 5-й и 6-й по счету неделях в 2022 году доллар в Беларуси дешевеет, что означает хорошую долларовую прибыль BYN-вкладчикам – десятки процентов годовых.

Причем на 6-й неделе, с 7 по 11 февраля, белорусский рубль даже укрепился по валютной корзине, и очень сильно – к евро. И только российский рубль подорожал.

По итогам торгов на БВФБ на 6-й неделе 2022 года, с 7 по 11 февраля:

доллар США – подешевел на 0,78%: с 2,5804 BYN/$ до 2,5602 BYN/$

евро –подешевел на 1,50%: с 2,9563 BYN/€ до 2,9120 BYN/€

российский рубль – подорожал на 0,52%: с 3,3953 BYN/100RUR до 3,4129 BYN/100RUR

валютная корзина –подешевела на 0,28%: с 0,30415 BYNдо 0,30331 BYN.

Стабильность белорусского рубля на 6-й неделе была обеспечена плотной ориентацией на стоимость валютной корзины при курсообразовании: курсы всех входящих в нее валют (по удельному весу в корзине R-рубля - 50%, доллара - 30%, евро - 20%) устанавливались четко через взаимные кросс-курсы.

Поэтому сильное укрепление российского рубля к доллару, что произошло на этой неделе, несмотря на снижение цен на нефть, и вызвало падение курсов доллара и евро в Беларуси в рамках малоподвижной стоимости валютной корзины.

Укрепление российского рубля длится вот уже две недели: в конце января доллар в России вскочил, было, на максимум за 14,5 месяцев, до 79 RUR/$ (27 января), а 11 февраля доллар в Москве в середине дня стоит уже 75 RUR/$ (74,9867 RUR/$ по курсу ЦБ РФ «на завтра»).

А евро упал за неделю в Беларуси заметно больше – потому что сама европейская валюта ослабла к усилившейся в мире американской валюте (по индексу доллара USDX).

Итоговое изменение параметров мировых рынков на 5-й неделе с 31 января по 4 февраля:

глобальная сила доллара США немного выросла: индекс доллара – плюс 0,27%

европейская валюта несколько ослабла: евро упал к доллару – на 0,41%

небольшое падение цен на нефть за неделю: сорт Brent – подешевел на 0,29%

российский рубль – сильно укрепился: R-рубль к доллару – вырос на 1,40%.

Особенно хорошо ориентация на валютную корзину при курсообразовании белорусского рубля, если смотреть на курсы с начала года: курсы доллара, евро и R-рубля «скачут», в то время как стоимость валютной корзины Нацбанка колеблется в очень узких пределах.

Даже итоговое за период с начала года изменение стоимости корзины – незначительное. По «корзинному «критерию BYN-рубль оставался стабилен все это время. Хотя к доллару и к российскому рублю – то сильно падал, то обратно сильно укреплялся, и наоборот.

С 1 января по 11 февраля 2022 года (за 44 дня, с учетом выходных):

доллар США– подорожал на 0,47%, а это означает +3,94% годовых

евро – подорожал на 2,91%, что соответствует +8,46% годовых

российский рубль – подешевел на 0,56%. Это – -4,66%годовых

валютная корзина– подорожала на 0,06%, или +0,52%годовых.

Динамика курсов иностранных валют в Беларуси с начала года – также результат внешнего воздействия, прежде всего динамики российской валюты: R-рубль поначалу сильно упал к доллару («дно» – 26-27 января), затем также быстро укрепился. И все это – при постоянно дорожающей нефти: потому что главный фактор был – геополитический.

Итоговое изменение параметров мировых рынков с начала 2022 года по 11 февраля:

глобальная сила доллара США немного снизилась: индекс доллара – минус 0,23%

европейская валюта заметно укрепилась: евро вырос к доллару – на 0,80%

очень сильный рост цен на нефть: сорт Brent – подорожал на 19,6%

российский рубль – ослабел: R-рубль к доллару – упал на 0,93%.

Значит, при внешнем воздействии, курсы валют в Беларуси могут кардинально измениться – если изменятся внешние факторы, но особенно – курс доллара в России.

А доллар в России во второй половине пятницы 11 февраля вдруг начал резко дорожать: R-рубль к концу дня упал до 77RUR/$, при том, что официальный курс ЦБ РФ «на завтра» (он устанавливается в середине дня) успел зафиксироваться на отметке ниже 75 RUR/$.

Так рынок отреагировал на повышение на 1,0 п.п. ключевой ставки Центробанка – до 9,5%: видимо, это повышение оказалось недостаточным, ниже ожидаемого. И это при том, что к концу пятницы 11 февраля снова поднялась в цене нефть – R-рубль никак не отреагировал на этот положительный для него фактор.

Потому что главный сегодня фактор более дешевого, чем должен был быть при такой цене на нефть, российского рубля – геополитический: угроза негативного развития событий, что разворачиваются у границ Украины, остается высокой.

И если не будет геополитической развязки, если напряженность будет нарастать, да еще, к тому же, подешевеет нефть – на следующей неделе российский рубль продолжит падать.

Что означает, в рамках ориентации на валютную корзину Нацбанка при курсообразовании, неизбежный рост курса доллара и в Беларуси. Выходит, осталось совсем немного времени для покупки дешевого доллара?

Если, конечно, Нацбанк не переориентирует курсообразование на сохранение стабильного курса доллара в Беларуси: не раз бывало, что при падении российской валюты опускали R-рубль, удерживая таким образом курс доллара от слишком сильного подъема.

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