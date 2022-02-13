Укротитель Путина Игорь Эйдман

13.02.2022, 22:55

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Игорь Эйдман

Главе Кремля остается только тянуть время и судорожно искать другие ходы.

Путин в своем противостоянии с США по теме Украины сам себя загнал в ситуацию, когда любой следующий ход ударит по его позициям и будет выгоден противнику. А ходить придется в течение ближайших недель.

1. Путин после идущих сейчас маневров отводит войска от украинской границы.

Таким образом он продемонстрирует собственное бессилие, фальшивость своих угроз. Его шантаж больше не будет работать, на мировой арене его перестанут воспринимать всерьез. Из великого и ужасного злодея он превратится в глазах мира в жалкого рэкетира-неудачника, которого никто не боится. Позиции США и Байдена, наоборот, сильно укрепятся. Байден будет восприниматься на Западе как спаситель Европы от войны и укротитель Путина.

2. Путин предпринимает наступление против Украины (я не верю, что он на это решится, но рассмотрим теоретически такую вероятность).

Масштабная война и санкции больно ударят по стабильности путинского режима. Завязнув в Украине, он потеряет ресурсы для гибридной войны на других фронтах. Европа консолидируется вокруг США против агрессора. Байден окажется в роли главного защитника свободного мира.

Таким образом Путин проигрывает, а США выигрывают в любом случае - будет открытая широкомасштабная война России против Украины или нет. Нового российского вторжения в Украину американцы, конечно, не хотят из моральных соображений. Но практически они выигрывают и в этом случае (не дай бог конечно). Путину остается только тянуть время и судорожно искать другие ходы. Однако это дело бестолковое - их просто нет.

Игорь Эйдман, «Главред»

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