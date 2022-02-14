Евродепутат: Клика Лукашенко должна знать, что их арестуют 10 14.02.2022, 8:03

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Виола фон Крамон-Таубадел

Они будут сидеть на скамье подсудимых в Международном суде.

Как Европа будет реагировать на военные игры Лукашенко и Путина? Ждать ли новых санкций против белорусского режима? Поддержит ли Европарламент иск против узурпатора?

Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказала немецкий евродепутат от партии «Зеленые» Виола фон Крамон.

— Считаете ли вы достаточными санкции которые ввел ЕС против режима Лукашенко?

— Сейчас мы видим, что, как минимум, санкции полностью действуют. Мы видели, как литовцы закрыли доступ к своему Клайпедскому порту. Нам еще нужно работать над продуктами нефтепереработки, чтобы запретили их транспортировку в эстонских портах — этого пока не происходит. Так что это нужно будет включить в следующий пакет санкций.

Понадобилось время, например, чтобы норвежская компания Yara перестала закупать калий у «Беларуськалия». Беларусь имеет довольно конкурентоспособную позицию по этим товарам, где существует олигополия в мире. Мы должны убедиться, что включили все стратегические товары в следующий пакет без исключений с государствами-членами ЕС, а также с аффилированными государствами Европейской ассоциации свободной торговли, такими как, например, Норвегия.

Кроме того, мы также просим ввести дополнительные финансовые санкции в отношении банков. «Райффайзен Банк» чрезвычайно вовлечен. Мы знаем, что многие представители политической элиты Беларуси чрезвычайно обеспечены и что они размещают свои деньги как в офшорах, так и на счетах в «Райффайзен Банке». Нужно сделать так, чтобы не было лазеек, не было исключений.

Это будет нацелено не на все население Беларуси, а на тех, кто поддерживает Лукашенко с помощью системы силы, кто несет ответственность за эти жестокие пытки. И нужно сделать так, чтобы исключений больше не было.

— Будет ли Европарламент поддерживать иски против Лукашенко в суд в Гааге?

— Да, конечно. Это правильный подход. Хорошо, что Польша начала. У нас уже довольно долгое время ведутся дебаты в комитетах Европарламента по правам человека и иностранным делам, а также с людьми, которые работают по Беларуси. Но, конечно, мы должны расширить этот подход, мы должны повысить осведомленность и каждая страна должна открыть своего рода дело, составить обвинительное заключение. Это нужно делать по-настоящему публично в знак поддержки народа Беларуси, чтобы они увидели, что мы поддерживаем их, что не только Польша, но и почти все страны Евросоюза следят за тем, чтобы у этого парня не было легитимизации.

В Германии, например, у нас сейчас открыто «сирийское дело» — против людей, которые участвовали в пытках и являлись частью системы разведки и безопасности в Сирии. Думаю, что и с Беларусью надо поступать так же, начиная с Лукашенко, но не останавливаясь на этом, а включая всю его клику, его окружение.

Люди, причастные к госаппарату и институтам власти, должны знать: в конце концов их арестуют. Они будут сидеть на скамье подсудимых в Международном суде. И это должно быть в наших интересах — чтобы был не суда Линча, а надлежащее законное судебное преследование.

— Что сделает ЕС в отношении Лукашенко, если он действенно поддержит полномасштабное вторжение в Украину российских войск?

— Вы не можете отделить это от отношений Путина и ЕС. Лукашенко — просто марионетка Путина. Он сам преступник, но теперь он заложник Кремля и полностью в его руках. Мы видим сейчас не несколько российских солдат, а около 30 тысяч. Итак, Беларусь больше не независима, это — военная база Российской Федерации.

Лукашенко совершил преступления против человечества. Он несет ответственность. Из-за него мы вынуждены были ввести санкции, а теперь он даже представляет военную угрозу сам или позволяет военную угрозу против своей соседки Украины.

Наши украинские партнеры сказали нам, что есть огромные опасения, что уже сейчас российские силовики, скажем так, «зеленые человечки», уже проникают через открытые границы из Беларуси в Украину. Уже сейчас. Так что Беларусь в этом отношении представляет собой реальную угрозу для Украины, даже если Киев совсем не желает говорить об этом вслух. Но есть огромное опасение, что Лукашенко теперь работает от имени Путина.

— Идет прощупывание украинской границы?

— Существует много предположений насчет того, пойдет ли Путин на полномасштабное вторжение или на войну, будет ли это с той или иной стороны.

Но что очевидно ясно, так это то, что Кремль не ослабит давление и он не остановит запугивания.

Так как же он собирается это сделать, в случае если не будет полноценного военного нападения? Это будут гибридные операции, всевозможные провокации в классическом стиле КГБ, дезинформация и так далее. И таким образом, наши люди вполне уверены, что с белорусской стороны в Украину уже начали приходить разные «промежуточные люди». Этого невозможно доказать, но вероятность этого высока.

— Запад заявил, что введет мощные санкции против Путина, если начнется новая полномасштабная атака против Украины. Про Лукашенко в таком контексте пока не говорят.

— Нет, да ладно, все наоборот. У нас только заявления против Путина, у нас нет санкций, а против Лукашенко много санкций и много риторики. Так что это явно не так, это не правда. Против Лукашенко много четких санкций со стороны Европейского совета, Еврокомиссии, Европарламента. И это многократно доказано.

Главный актор здесь не Лукашенко, главный актор — Путин. Лукашенко просто сдает свою землю в аренду. Он больше не находится в суверенном государстве. Это важно. Нужно ставить вопросы перед руководством Беларуси, которое и руководством не является, нужно ставить вопросы перед этими марионетками: «Это уже территория Российской Федерации или вам еще есть что сказать?»

Лукашенко фактически публично поддержал эту [угрозу] соседке, которая ничего не сделала против: Украина никогда не угрожала Беларуси, никогда не относилась к ней плохо. Финансово-экономическое сотрудничество пока продолжается, так что Лукашенко не стоит обвинять Украину. Вот какие вопросы нужно задавать.

Но если он допустит военную атаку с белорусской территории, это изменит ситуацию.

— Отреагирует ли Европа, если российские солдаты останутся в Беларуси?

— Это явное нарушение суверенитета государственной территории, государственных границ. Это почти оккупация соседней страны. Даже если Лукашенко допустит это — тем не менее, 30 тысяч военнослужащих за пределами Российской Федерации — это нарушение различных международных договоров, это вызовет большую озабоченность, потому что войска будут все ближе и ближе к границам ЕС.

— Важно понимать, что белорусы выступают против военных игр Путина и Лукашенко и продолжают борьбу за свободу. Какие слова поддержки вы бы сказали людям, которые сегодня сражаются за демократию в нашей стране?

— Хотела бы заверить вас в нашей поддержке, нашей солидарности. Я лично восхищаюсь народом Беларуси, его храбростью, его мужеством, его чрезвычайной дисциплиной, тем, что вы все еще миролюбивы, за ваше терпение, за то, что вы находите силы силы для привлечения внимания и поддержки своих политических заключенных.

Так много людей подвергались пыткам и тем не менее, они не сдаются. Они боролись, они будут продолжать борьбу и мы точно с ними. Вот флаг, он всегда здесь (указывает на большой бело-красно-белый флаг, висящий на стене — прим.).

Есть большая поддержка в обществах европейских стран. Есть много людей, сочувствующих белорусскому народу. И, как мы всегда говорим, в один прекрасный момент это сработает.

Просто призываю вас: оставайтесь смелыми, будьте терпеливы, выражайте свое мнение везде, где это только возможно, не сдавайтесь и старайтесь быть, как в коконе: старайтесь забыть о том, что вас окружает и берегите себя до того момента, когда режим Лукашенко падет.

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