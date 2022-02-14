СМИ: Олигархи и бизнесмены покидают Украину на чартерных рейсах 22 14.02.2022, 8:05

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Около 20 самолетов за день.

Украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину на чартерных рейсах. В воскресенье, 13 февраля, из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Как пишет издание, среди чартеров и частных самолетов, покинувших Украину в воскресенье, — борты олигарха Рината Ахметова и Бориса Колесникова. Также частный борт на 50 человек заказал депутат от пророссийской партии ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович.

Два собеседника издания в ОПЗЖ и два человека, которым предлагали уехать, рассказали, что этот борт должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Абрамовича. Издание обратилось к миллионеру за комментарием.

Несмотря на то, что один из бортов Ахметова вылетел из Украины 13 февраля, сам олигарх покинул страну 30 января рейсом в Цюрих. В тот же день уехал из Украины бизнесмен Виктор Пинчук, пишет издание.

Как сообщает издание, бизнесмен и нардеп Вадим Новинский уехал из Украины 10 февраля рейсом Киев-Мюнхен. В тот же день покинул Украину Александр Ярославский, кортеж которого совершил смертельное ДТП под Харьковом.

13 февраля из Украины вылетели бизнесмены Андрей Ставницер и Вадим Нестеренко, а днем ранее — Вадим Столар и Василий Хмельницкий.

То, что олигархи и бизнесмены покидают Украину, издание заметило на фоне сообщений об угрозе вторжения со стороны РФ.

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