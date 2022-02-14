Национальная идея сегодняшней России 6 Леонид Гозман

14.02.2022, 8:30

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Леонид Гозман

Новое время требует новых песен.

Вы все печалились, что нет у России национальной идеи. То ли это «Православие-Самодержавие-Народность», то ли «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». То ли и вовсе патриотизм. Но одно устарело, а другое не возбуждает.

Первым работающую национальную идею сформулировал, как ему и по должности положено, российский национальный лидер, который и не был тогда еще национальным лидером, а был всего лишь кандидатом на пост президента. «Мочить в сортире!». И это овладело массами. Здесь было все – и наше, безусловное, превосходство над врагом, и вседозволенность, и презрение к приличиям.

Но время проходит, а новое время требует новых песен. И вот она, новая песня, вот те отлитые в граните слова, которых так ждала страна: «Нам наср*ть!». И неважно, что прозвучали эти слова из уст всего лишь Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Швеции, из уст дипломата. Важно, что они являются квинтэссенцией всей политики последних лет, которая проводится и, не надейтесь, долго еще будет проводится под руководством нашего вождя.

Первый вариант – «Мочить в сортире!» — касался нашего отношения к врагам. Новый шире. Насрать нам на весь мир, а вовсе не только на западные санкции. Нам наср*ть на все – на закон внутри страны и на международное право, на собственные обещания и здравый смысл, на свой народ и на другие народы. Нам наср*ть на прошлое, которые мы постоянно перепридумываем, и на будущее. На Бога, совесть и русский язык нам тоже наср*ть. Вот это и есть национальная идея сегодняшней России.

Так победим!

Леонид Гозман, «Эхо Москвы»

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