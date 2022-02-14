Экономист: Держать прежнее количество шахтеров с прежней зарплатой не получится 4 14.02.2022, 8:43

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фото: interfax

Санкции начинают вступать в силу.

Академический директор центра BEROC Катерина Борнукова считает, что санкции могут серьезно повлиять на ситуацию в регионах, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Эффект от санкций для рынка труда пока слабо заметен. Даже экономически он был не сильно ощутим, потому что большинство санкций – это меры отложенного действия. Если посмотреть на уже вступившие в силу ограничения, например, против белорусских авиакомпаний, то видно, что сильнее пострадал рынок грузовых авиаперевозок. А на пассажирские такого негативного влияния не было.

Увидеть влияние санкций на некоторые другие отрасли по основным показателям невозможно, так как статистику по ним сделали закрытой. Но видно, что в нефтепереработке занятость росла, как и в производстве химических продуктов. Это подтверждает, что эффекта от санкций на эти отрасли пока не видно. Но надо понимать, что ограничительные меры в прошлом году еще не работали.

«Тем не менее санкции по мере их вступления в силу станут определенным вызовом, так как предприятия, которых они коснутся, в частности два крупных нефтепереработчика и «Беларуськалий», расположены в относительно небольших городах и являются градообразующими. Значит, зарплаты их работников составляют основную покупательную способность жителей этих населенных пунктов и задают темп остальному местному бизнесу. Если после начала действия санкций, попавшие под них компании будут сокращать занятость или зарплаты (что-то из этого придется делать, несмотря на бюджетную поддержку), то это заметно повлияет на местную экономику», – считает Борнукова.

Если ничего не изменится, то санкции – это вопрос долгосрочный. В таких обстоятельствах, если у Беларуси получится продавать условно только половину калия, держать прежнее количество шахтеров с прежней зарплатой не получится. Более того, ограничительные меры отразятся на связанных с попавшими под них отраслями.

«Взять хотя бы «Белорусскую железную дорогу» как одного из самых крупных нанимателей. Потери от перевозки калия повлияют на рынок труда не в отдельном городе, а по всей стране», – делится мнением эксперт.

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