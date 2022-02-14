Голый король Юрий Христензен

14.02.2022, 8:46

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Гроссмейстеры знают о некоторых особенностях Кремля, поэтому с ним никто не играет в шахматы.

В Кремле не умеют играть в шахматы, поэтому при угрозе поражения начинают играть в "Чапаева". Президент переходит на подзаборную лексику, военные расчехляют ядерные ракеты, а дипломаты переворачивают доску и бьют своих визави по голове.

Гроссмейстеры знают об этой особенности, поэтому с Кремлем никто не играет в шахматы. Даже его бывшие фигуры сбежали в ЕС и в НАТО. Остались Науру с Вануату, да безумный диктатор Беларуси. И тот норовит улизнуть при первом удобном случае.

А в "Чапаева" с одним королем можно выбить только фигуры слабого противника. И то нужно дождаться, когда он будет не готов к подобному вероломству. Полную доску таким приемом не победишь. Особенно, когда соперник ожидает подвоха.

Тогда Кремль решил сыграть с джентльменами в покер. Повысить ставки и блефануть со слабыми картами. И тут оказалось, что покер тоже придумали не в Москве. При малом банке соперники сбрасывали карты, но в этот раз банк получился большим.

При блефе важен уровень мышления. Я знаю о своих слабых картах, но показываю блеф. Ты знаешь, что я могу показать блеф. Я знаю, что ты об этом знаешь. Ты знаешь, что я знаю, что ты об этом знаешь. У кого уровень мышления выше, тот и победит.

И вот мы наблюдаем странную игру. Голый король мечется по доске, нарушая все правила и пытаясь вернуть в стойло свою бывшую пешку. Ее прикрывают пешки противника. За ними тяжелые фигуры. Не взорвав всю доску, эту партию не победишь.

Будет ли Кремль взрывать ситуацию? Судя по размеру стола, за которым недавно принимали гроссмейстера из Франции - не похоже. Те, кто так заботится о своем здоровье, не будут спешить в рай. Кремль остановится и угомонится? Тоже навряд ли.

Кремль будет искать новые уязвимые места. Блефовать, создавать патовую ситуацию. Будет нарушать правила, обвиняя в этом других. Мухлевать, придумывать новые способы обмануть противника. Продолжать делать то, чем в совершенстве владеет.

Юрий Христензен, "Фейсбук"

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