Переговоры провалены 20 Андрей Зубов

14.02.2022, 8:49

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Андрей Зубов

Остались два сценария развития событий.

Как и многие во всем мире и, особенно в России и Украине, я внимательно ловлю каждое слово официальных переговоров о ситуации вокруг Украины и «гарантий безопасности»

То, что еще недавно казалось improbable, теперь все четче проступает как грядущая в самом ближайшем будущем реальность.

Все переговоры с лидерами Запада провалены. Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его коллеги из Великобритании Елизаветы Трасс признана главой российского МИДа «разговора немого с глухим». Это — конец дипломатии. Когда дипломат говорит «нет» — это уже не дипломат.

Напротив, переговоры в Пекине с «другом Си» закончились очень позитивно. О чем договорились, мы не знаем, но Путин зримо остался доволен. Возникла «ось»? Или еще только расчищены подступы к ней?

Но за восточный фланг Путин больше не беспокоится, и сегодня начались российско-белорусские учения в Полесье и на Брестском полигоне, то есть совсем рядом с украинско-белорусской границей. В них задействованы 30−50 тысяч военных двух стран, тяжелое ракетное вооружение, эскадрильи штурмовиков, множество танков. Маневры должны продолжаться до 20 февраля. Ими командует начальник Генерального штаба российской армии.

В воскресенье 13 февраля начнутся морские маневры в Черном море и, как мне кажется, в восточной части Средиземного. Практически все действующие крупные боевые надводные корабли России со всех флотов или уже прошли через Босфор или находятся близ него. Тихоокеанская эскадра, проделав огромный путь, уже прошла Суэцкий канал и вошла в Средиземное море. Три крейсера, флагманы этих эскадр Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, ныне находящиеся в Средиземном море, это — «охотники за авианосцами». Их мощнейшие палубные ракеты могут уничтожить любую надводную цель.

С 13 февраля полностью закрыт для любого судоходства Керченский пролив и практически все побережье Украины и в Азовском, и в Черном морях. Маневры на море продлятся до 19 числа.

Еще 100−120 тысяч российских военных со всей полевой инфраструктурой расположены вдоль российско-украинской границы от Брянской области до Ростовской. И группировка в Крыму. Часть из них переброшена из Сибири и с Дальнего Востока.

На такую концентрацию войск и флота затрачены колоссальные деньги. Что впереди?

Ружье или выстрелит до 19 февраля, или будет спрятано в чехол 20. Тем более, погодные условия после 20 февраля сделают трудно осуществимым вторжение из Беларуси в Украину. До Киева от границы 90 км. Но большая часть из них — Полесские болота. А они начнут вскрываться, тем более под гусеницами танков и искандеров.

Значит — или 15−19 февраля вторжение, или — домой.

Если вторжение, то сценарий прост до глупости. Разыгрывается где угодно в приграничье Донбасса, Крыма или Слобожанщины нападение украинских боевиков или военных на мирных жителей или пограничные патрули, громко звучит призыв о помощи к российской армии и флоту, и маневры превращаются во вторжение. И с севера, и с востока, и с юга. И с суши, и с моря (недаром же только что переброшены со всех флотов на Черное море шесть крупнейших десантных кораблей). Создается марионеточное «правительство национального спасения», которое от имени народа Украины просит о помощи и готово на переговоры с Москвой и Донецком.

О дальнейшем можно только гадать. Дай Бог, чтобы приказ «на Харьков, Киев, Одессу!» не прозвучал до 20 февраля. Очень этого молчания хочу. Но умом понимаю, что вероятность мирного завершения нынешнего кризиса становится с каждым часом все менее вероятной. Пока, начиная с конца ноября, с завидной аккуратностью и непреклонностью Кремль разыгрывает совсем иной сценарий. Не буду говорить, что этот сценарий пагубен для России более чем для кого-либо еще. Об этом уже сказали без меня.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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