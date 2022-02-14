«Отдала всю зарплату за ужин и поняла, что айтишники — жадины» 33 14.02.2022, 8:58

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фото: pixabay

Белорусы рассказывают о самых дорогих свиданиях в своей жизни.

Недавно агентство исследований Picodi включило Минск в десятку самых дешевых столиц для свиданий, где ужин в ресторане на двоих, бутылка вина и два билета в кино обойдутся в сумму около 60$. Дороже всего провести свидание в Цюрихе ($226), дешевле всего — в Стамбуле ($44). Onlíner попросил читателей обоих полов рассказать о самых дорогих в их жизни свиданиях и выяснил, что некоторые отдали и 10 тысяч долларов, и всю свою зарплату.

«Я после этого богатых мужчин стороной обходила, считала, что они все больные»

У Вероники из Минска самое фееричное свидание случилось 15 лет назад, во время студенчества. Ей тогда было 19 лет, ее ухажеру — 30.

— Познакомились мы на сайте знакомств, после долгой переписки он пригласил меня на свидание в пафосный ресторан Bella Rosa. Я впервые в жизни в ресторан попала и вообще не представляла, как себя вести, — вспоминает девушка. — Парень, заметив мое смятение, уточнил, чего бы мне хотелось. Я искренне ответила, что не знаю, и он восторженно произнес: а несите девушке все, пусть пробует! После чего мне часа два приносили блюда и уносили их, я буквально пробовала и отдавала тут же, потому что съесть это было бы нереально. В какой-то момент я попросила остановить это безумство, тогда парень сказал, что хочет дождаться выхода шефа и приготовления фирменного блюда. Нам выкатили остров, стали поджигать вино и красиво готовить оленину. Это было настолько нереально, что я слабо уже помню детали. Но фурор парень произвел. Боюсь даже представить, сколько он заплатил за ужин.

Впрочем, ничем хорошим это не закончилось — спустя полгода оказалось, что парень женат.

— Мы какое-то время встречались, он предлагал мне родить малыша. А потом я узнаю, что он не просто женат, а еще и троих детей имеет! Я тогда была в таком состоянии, что ему просто пришлось выложить мне все свои мотивы. Оказалось, что я внешне похожа на его первую любовь, которая предпочла богатого коммерсанта. И он таким образом решил отыграться в ресторане и увидеть ее восторг на моем лице. И ребенка хотел, чтобы на нее был похож. И жена догадывалась обо мне, но на меня он тратил условно $1000, а на нее — сразу $3000. Я после этого богатых мужчин стороной обходила, ибо считала, что они все больные, — говорит девушка.

«С выбором вина в ресторане я промазал»

Самым дорогим свиданием для минчанина Алексея стал ужин ужин в ресторане Норвегии. Но и повод был весомый — предложение девушке. Сейчас они женаты почти 7 лет и вспоминают об этом со смехом.

— На билеты до Норвегии с пересадками ушло около 200 евро, плюс аренда автомобиля обошлась в 380 евро с бензином, проживание — 500 евро. Норвегия в целом очень дорогая, а я еще и с вином в ресторане города Одда промазал — заказал не глядя. От счета офигел потом, конечно, но вино и радость от ее согласия это чувство притупили. Итого — за бутылку вина, салат и суп вышло около 250 евро. Остаток путешествия мы ели «бич-пакеты» и наггетсы из кафе на автовокзале. И даже на такую еду мы за неделю потратили 300 евро, — смеется парень.

«Первое свидание обошлось мне примерно в $1000»

Для Сергея свидание тоже оказалось очень дорогим благодаря билетам в другую страну.

— Десять лет назад я познакомился в соцсети с девушкой, она оказалась из Омска. Несколько лет мы переписывались и общались в скайпе, а потом решили увидеться, — рассказывает парень. — Наше первое свидание обошлось мне примерно в $1000. Основную часть составили билеты: сначала на поезд Минск — Москва, оттуда самолетом до Омска и потом обратно. Сюда же вошло проживание три дня на съемной квартире, экскурсии по местности, посещение кино, ресторанов и кафе. Свидание было неординарное, и впечатления в целом остались хорошие, но дальше дружбы у нас не пошло. Мы с ней до сих пор иногда общаемся, но больше я такие эксперименты не ставлю.

«Отдала всю свою зарплату и поняла, что айтишники — самые жадные мужчины»

Дело было в 2014 году, когда гомельчанку Кристину позвал в ресторан знакомый ее брата. Сейчас девушка вспоминает историю со смехом, но тогда была очень обижена.

— Для меня самым дорогим свиданием оказалось одно-единственное, где я сама за себя заплатила. Другие парни просто никогда не давали это сделать, поэтому я со временем расслабилась и перестала даже пытаться, — объясняет девушка. — В общем, мы сидели, мило общались, я ела стейк из лосося, запивала дорогим белым вином, любезно посоветованным официантом. Не успела подумать, что встретила человека, с которым во всем совпадали вкусы, как нам принесли счет. И парень не моргнув глазом говорит: «Ну что, пополам?» Я опешила, но виду не подала. Достала и отдала почти всю свою скромную зарплату. И это хорошо, что деньги с собой были! В общем, после этого я месяц сидела на диете, возненавидела лосось и окончательно убедилась в том, что именно айтишники — самые жадные мужчины. А парень так и не понял, почему я поспешно сбежала со свидания, и еще несколько раз звал сходить куда-нибудь. Еще и периодически спрашивал через брата, почему я его динамлю.

«Купил на стипендию роз, общипал лепестки и посыпал ими путь от порога до спальни»

Константин говорит, что никогда не скупится на то, чтобы удивлять девушек. Но одно дело, когда у тебя хорошая зарплата, и совсем другое — когда ты студент. Приходится изощряться.

— Я и сейчас отдаю в среднем 300 рублей за свидание — ресторан, кино и все такое. Но сейчас я легко могу себе это позволить, а вот шесть лет назад был бедным студентом, который питался сухим «Роллтоном» от стипендии до стипендии. Тогда и случилось мое самое эпичное свидание, — говорит парень.

В общем, он влюбился в девушку, с которой познакомился в клубе, и решил устроить ей вечер при свечах.

— Все шло к сексу, и я решил создать романтическую атмосферу. Сосед по квартире как раз уехал к родителям, и я пригласил девушку к себе. Подмел берлогу, сделал ужин с нарезкой сыров и креветками, приготовил вино, свечи, два десятка роз у бабуль в подземном переходе, общипал лепестки и посыпал ими всю квартиру — от порога до спальни. Сейчас смешно вспомнить, но тогда я был настроен решительно и потому потратил всю стипендию. В общем, вечер удался, а вот ночь — не очень. Мы по очереди носились в туалет, потому что или морские гады, или сыр оказались испорченными. Короче, мы после этого еще четыре года встречались, так нас сблизила эта ночевка в туалете, — смеется Константин.

«За два билета на спектакль отдал 580 евро»

Виктория познакомилась со своим парнем на областной олимпиаде по французскому языку, когда обоим было по 16 лет.

— После этого 16 лет мы не общались, а потом он написал мне. Он не олигарх, самый обычный парень. Просто вспомнил обо мне и позвал на свидание. И вот мы сидим в кафе в Минске, и он говорит: «Ты французский знаешь ведь, как ты смотришь на то, чтобы полететь во Францию на спектакль? Все расходы я беру на себя». Я подумала, он шутит.

Спустя день оказалось, что парень настроен серьезно. Он написал девушке с вопросом, согласна ли она.

— В общем, я решилась, и через 5 дней он встретил меня в Париже. Попили кофе и поехали на спектакль. Я провела в Париже три отличных дня, а для него это было очень дорого — на поездку ушло около 2,5 тысячи евро. Это я узнала уже потом, когда мы стали встречаться. Билеты из Минска туда-назад стоили около 450 евро, отель — 400 евро, еда — 800 евро, передвижения по Франции — около 300 евро, сам спектакль — 580 евро за 2 билета. Хоть мы и расстались через 2 года, но я ему очень благодарна — это было незабываемо.

«На свидание парень потратил около 10 тысяч долларов, для него это несущественные траты»

Самым дорогим для Юлии стало свидание в Лондоне, на которое ее тогдашний парень потратил… около 10 тысяч долларов. Они познакомились, когда оба были студентами, но встречаться стали только спустя 10 лет.

— Мне было 32, ему 28, когда мы снова пошли на свидание. Он очень интересовался, что я люблю и о чем мечтаю. И начал воплощать эти мечты. Одной из них была поездка в Лондон: еще с детства я знала об этом городе все и в своей голове гуляла по его улицам. И вот спустя месяц отношений парень предложил съездить туда в качестве подарка на 8 Марта. И пусть это не было сюрпризом, ведь мне пришлось делать визу, но я была счастлива. Мы отлично провели время — ездили в Оксфорд, Стоунхендж, в деревню магазинов и аутлетов, в музеи, просто гуляли, ходили в пабы. Помню, я еще очень хотела в мишленовский ресторан, но бронировать надо было чуть ли не за полгода, поэтому не попала. Мой шопинг прилично потянул — тысяч на 5 долларов, на все остальное ушло еще около 5 тысяч — билеты, гостиницы, аренда машины, кафе. Для него это были несущественные затраты.

После этой поездки пара встречалась два года, пока окончательно не стало ясно, что эти отношения зашли в тупик.

— Сейчас я понимаю, что такие мужчины — или «пожиратели» чужих эмоций, или «покупают» женщину, как дорогой объект. Мой оказался первым типом, который не имеет своих желаний и мечтаний, а удивляет других, чтобы самому зажигаться от чужих эмоций. Если эмоций много со всех сторон, то запускают эту схему снова и снова с каждой новой пассией. Среди них много абьюзеров, психопатов, нарциссов и т. д. Поэтому я рада, что вовремя унесла ноги, ведь сейчас через все это проходит его жена.

«За безалкогольное свидание в минском ресторане — 500 рублей»

При желании и в Беларуси можно отдать кругленькую сумму за свидание. Конечно, если у вас есть эта сумма и кто-то согласился пойти с вами на встречу.

— Со мной в соцсетях познакомился белорус, который подростком уехал в Канаду, но потом заскучал и решил попробовать вернуться пожить сюда. Летом он получил отпуск и приехал на месяц в Беларусь, чтобы «пробить почву». Он позвал меня на встречу в хороший ресторан перед отъездом. В назначенное время я приезжаю к ресторану в платье и при полном марафете, а он встречает меня в кроссах, костюме «Адидас» и с цветами, — вспоминает Виктория. — Мне становится смешно и неловко от нашего несоответствия. Я даже подумала, что нас внутрь не пустят с этим суровым белорусским дресс-кодом.

Пару впустили без вопросов. Парень взял себе воду, а девушка — сок. Из еды — по салату (один стоит 55 рублей), горячее (85 рублей), потом десерты и кофе (около 40 рублей).

— Когда я вернулась из дамской комнаты — он уже оплачивал счет картой и после добавил чаевых. Потом вызвал мне такси, хотя я и сама предлагала поехать. И хотя он был не сильно мне интересен, в итоге мы достаточно мило пообщались — обсудили все вплоть до того, какую где квартиру нам стоит покупать и в какую страну отправили бы детей учиться. Всю еду я, как истинная леди, конечно же, нафоткала и подсчитала бюджет — вышло около 400 рублей с учетом напитков, букет похожий видела за 80 рублей, такси — 15 рублей, чаевые — 50 рублей. Итого за наше безалкогольное свидание — 500 рублей.

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