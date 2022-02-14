Зеленский пригласил Байдена в Украину 2 14.02.2022, 9:04

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Фото из открытых источников

Украинский президент уверен, что это может стать фактором стабилизации ситуации в регионе.

Во время телефонного разговора украинский президент Владимир Зеленский пригласил американского коллегу Джозефа Байдена посетить Украину в ближайшее время.

Об этом сообщает Офиса президента Украины.

Там уточняют, что лидеры обсудили ситуацию вокруг украинского государства – обменялись имеющейся информацией, ее оценками и обсудили пути деэскалации.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона понимает все текущие риски, готова к любому развитию событий, поблагодарил за поддержку со стороны Соединенных Штатов и других партнеров.

Президент Украины отметил важность предоставления действенных гарантий безопасности нашей стране. "Мы готовы обсуждать их в разных форматах", – отметил он.

Собеседники подтвердили единство позиций относительно важности продолжения политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности. Президент Украины особо подчеркнул, что наше государство выступает исключительно за мирное урегулирование конфликта. Было уделено внимание шагам, предпринимаемым для деэскалации и достижения мира в рамках всех имеющихся переговорных форматов", - говорится в сообщении.

Лидеры обсудили санкции в случае эскалации агрессии Россией.

Зеленский пригласил Байдена посетить Украину с визитом: "Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, послужит мощным сигналом и будет способствовать деэскалации".

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