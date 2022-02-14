Ученые рассказали, как долгий и крепкий сон поможет вам похудеть 1 14.02.2022, 9:10

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Новое исследование доказало, что количество сна напрямую влияет на наш вес.

Специалисты по похудению часто советуют своим клиентам прежде всего наладить качество и продолжительность сна. Недавнее исследование, проведенное диетологами и сомнологами, доказало, что здоровый сон действительно помогает избавиться от лишних килограммов без серьезных ограничений в питании.

Результаты исследования, опубликованного в научном журнале JAMA Internal Medicine, наглядно демонстрируют: если вы спите долго и крепко, вы сможете похудеть без диет.

В эксперименте приняли участие 80 взрослых с избыточным весом, которые обычно спят менее 6,5 часов в сутки. Цель ученых состояла в том, чтобы изучить, как более длительный сон влияет на уровень энергии у людей с лишним весом.

Участников случайным образом разделили на две группы. В первой группе — так называемой «группе продления сна» — сон каждого участника контролировался авторами исследования: они давали подопытным рекомендации по гигиене сна и следили за тем, чтобы эта группа испытуемых начала спать дольше.

Вторая группа — контрольная — сохранила свои стандартные 6,5 (и меньше) часов в сутки. Эти участники не получали никаких советов, им просто сказали вернуться к своему обычному распорядку дня.

В результате уже через месяц участники из «группы продления сна» суммарно весили меньше, чем в начале эксперимента. А вес участников из контрольной группы почти не изменился.

Перед испытуемыми не ставили задачу похудеть. Они продолжали питаться так же, как и до исследования. Однако количество физической активности людей из «группы продления сна» возросло. И многие из них отметили, что это стало возможным благодаря уровню энергии, который значительно повысился после того, как они начали полноценно высыпаться.

По подсчетам ученых, каждый добавленный к ежедневному сну час в среднем помогает сжигать около 270 дополнительных калорий. Это и является основной причиной потери веса.

Конечно, важно не забывать, что слишком большая продолжительность (более 10-11 часов) сна тоже не идет на пользу: она (как и недосып) в лучшем случае приведет к временному недомоганию, а в худшем — к гипертонии и даже диабету. Большинство врачей сходятся на том, что оптимальная длительность сна взрослого человека — 7-9 часов в сутки.

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