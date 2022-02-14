Премьер Литвы: Лукашенко почти на 100% находится на балансе Кремля 5 14.02.2022, 9:20

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Ингрида Шимоните

фото: AFP

Диктатор полностью потерял свою независимость.

Вместо решения сложной ситуации в Беларуси, Александр Лукашенко решил пойти в еще большую зависимость от Кремля, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в субботнем интервью «Радио Свобода».

«К сожалению, сейчас он не сделал ни одного шага навстречу решению этой ситуации: освобождению политических заключенных или каким–то соглашением относительно новых выборов, а он только решил пойти глубже в объятия Кремля, поэтому то, что он делает сейчас – он практически на сто процентов находится на балансе у Кремля», - сказала она.

Глава правительства Литвы подчеркнула, что не стоит считать Александра Лукашенко независимым политиком.

«Когда люди говорят о независимости Лукашенко, я думаю, что они не являются искренними. Потому что с чем Лукашенко справлялся хорошо – так это с тем, как он старался «доить две коровы одновременно» – иногда Европейский союз, иногда Россию. В зависимости от того, с кем он имел спор, тогда он обращался к другой стороне», – рассказала она.

В то же время премьер-министр Литвы отметила, что «глубоко сочувствует» белорусскому народу и «действительно волнуется» из-за того, что происходит в стране.

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