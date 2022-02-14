Западные страны расходятся в оценке возможности российского вторжения 6 14.02.2022, 9:23

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Cоюзники по-прежнему не могут прийти к единому мнению.

США и Великобритания считают, что российские силы готовы перейти в наступление, но Германия и Франция предполагают, что в ближайшие дни эскалации не будет, пишет «Голос Америки».

Игра в разгадывание намерений президента России Владимира Путина продолжилась в воскресенье на фоне заключений западных военных чиновников и независимых экспертов, что Кремль сконцентрировал у границ Украины достаточно сил, чтобы вторгнуться в соседнюю страну.

Однако союзники по-прежнему не могут прийти к единому мнению о том, является ли наращивание военной мощи уловкой с целью добиться уступок от Запада, или все-таки речь идет о силах, готовых к нападению.

Вашингтон и Лондон считают, что Россия не притворяется, и силы, окружившие Украину с трех сторон, действительно готовы перейти в наступление.

«Беспокоит то, что, несмотря на масштабную активизацию дипломатической работы, наращивание военной мощи продолжается. Оно не было приостановлено, но продолжается», – заявил в субботу министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Он уподобил западную дипломатию, направленную на предотвращение российского вторжения в Украину с политикой умиротворения, заявив лондонским газетам, что «от некоторых на Западе запахло Мюнхеном», что является отсылкой к Мюнхенскому соглашению 1938 года, позволившему нацистской Германии аннексировать Судетскую область Чехословакии.

Тем временем, в воскресенье в британском посольстве в Киеве был приспущен флаг. Местные сотрудники заявили, что им было сказано, что с понедельника дипмиссия будет, фактически, закрыта, и там останутся только посол и военные атташе.

В то время как британские официальные лица опасаются, что Путин готов отмахнуться от угрозы западных санкций и уже включил издержки от них в военные расчеты, их коллеги в Париже и Берлине полагают, что эскалация на этой неделе не произойдет. Французские власти не придали большого значения подробному докладу Пентагона и американской разведки, который был передан союзникам по НАТО. В документе описывается план российского вторжения, которое по мнению авторов, может быть запланировано на среду.

Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели в субботу двухчасовой телефонный разговор. Сотрудник Елисейского дворца заявил французским СМИ, что Путин «никак не обозначил, что он собирается перейти в наступление». Французские официальные лица все еще надеются, что с помощью дипломатии можно будет предотвратить конфликт, и утверждают, что Путин и Макрон договорились продолжить диалог, так же как договорились об этом президент США Джо Байден и российский лидер во время часового телефонного разговора в субботу.

Тем не менее, Париж исповедует тот же принцип предосторожности, что и США и другие европейские страны, рекомендуя иностранным гражданам немедленно покинуть Украину.

«Мы проявляем исключительную бдительность и внимательно следим за расположением российских сил, чтобы избежать худшего», – заявил французский чиновник.

Германия переносит свое консульство из Днепра в центральной Украине во Львов на западе страны. Это уже второй переезд дипмиссии: она была перенесена из Донецка в 2014 году, когда город взяли под контроль пророссийские сепаратисты.

Великобритания также переводит киевское консульство во Львов, и сотрудники консульства сосредоточатся на помощи британским гражданам, желающим покинуть Украину, сообщили местные сотрудники.

Кремль отрицает планирование вторжения в Украину. Российский МИД в субботу обвинил западные СМИ в клеветнической кампании против Москвы, которая якобы направлена на «дискредитацию справедливых требований России относительно обеспечения гарантий безопасности, а также на оправдание западных геополитических устремлений и военного освоения территории Украины».

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