В Чаусском районе семилетняя девочка упала в трехметровый колодец
- 14.02.2022, 9:31
- 2,644
Колодец был незакрытым.
Спасатели достали семилетнюю девочку из трехметрового колодца в Чаусском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Сообщение о несчастном случае поступило в МЧС 13 февраля в 16.21. Из деревни Приозерной позвонила женщина и сообщила, что ее семилетняя внучка играла и упала в незакрытый колодец.
Прибывшие спасатели обнаружили ребенка в колодце глубиной 3−3,5 м, находящемся в поле. Девочка стояла на трубах неэксплуатируемой теплотрассы.
Работники МЧС при помощи лестницы-палки достали ребенка на поверхность и передали работникам скорой медицинской помощи. Ребенок в госпитализации не нуждался.