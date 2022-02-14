В Чаусском районе семилетняя девочка упала в трехметровый колодец 14.02.2022, 9:31

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Колодец был незакрытым.

Спасатели достали семилетнюю девочку из трехметрового колодца в Чаусском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о несчастном случае поступило в МЧС 13 февраля в 16.21. Из деревни Приозерной позвонила женщина и сообщила, что ее семилетняя внучка играла и упала в незакрытый колодец.

Прибывшие спасатели обнаружили ребенка в колодце глубиной 3−3,5 м, находящемся в поле. Девочка стояла на трубах неэксплуатируемой теплотрассы.

Работники МЧС при помощи лестницы-палки достали ребенка на поверхность и передали работникам скорой медицинской помощи. Ребенок в госпитализации не нуждался.

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