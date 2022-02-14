Где теперь ваши письменные гарантии 5 Telegram-канал «СерпомПо»

14.02.2022, 9:37

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Хоть письменные, хоть устные.

Руководитель Путин, его министр Лавров, не считая большого числа высших, средних, нижних дипломатических и прочих чинов, на всякий лад склоняют тему «письменных гарантий безопасности России», требуют этих гарантий от западных стран.

Но, если исходить из практики работы российских руководителей, то сами они своими действиями доказали, что «письменные гарантии безопасности» ничего не стоят. Сами они готовы их растоптать.

Вот пример.

Россия письменно гарантировала Украине по Будапештскому меморандуму 1994 года «уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины».

Кроме того, там же Россия письменно гарантировала Украине «воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины и что никакие … вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций».

(В 2003 году уже при Путине страны подписали двусторонний Договор о российско-украинской государственной границе).

После этого был Крым и война на юго-востоке Украины.

Где теперь ваши письменные гарантии? Если вы сами не в состоянии исполнять то, под чем подписались, то что же требовать от других? Почему другие страны должны соблюдать данные вам гарантии? Хоть письменные, хоть устные. У вас нет репутации.

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