Работает печатный станок? 2 14.02.2022, 9:42

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В Беларуси рублевая денежная масса выросла на 18,6%.

Это второй по размеру показатель роста за последние 19 месяцев. Максимум за этот период всего на 0,1 п.п. выше. Прогнозируем, что будет по итогам февраля-апреля, пишет сайт banki24.by.

Статистика о состоянии денежной массы выходит в двух разрезах – на 1-е число месяца и в среднем за период. Данные на 1-е число часто подвержены календарным искажениям, поскольку это оценка на момент времени и на отчетную дату могут выпадать выходные и/или праздничные дни.

Расчеты по денежной массе в среднем за период во многом убирают эту проблему за счет усреднения остатков денег на рублевых и валютных счетах в течение месяца, квартала, года и т.д. Далее, если не указано иное, мы будем использовать статистику в среднем за январь 2022 года и сравнивать эти данные с денежной массой в январе 2021-го.

Широкая денежная масса в Беларуси имеет рублевую и валютную компоненты. В январе 2022-го доля рублевой компоненты составила 45,8%. Это значит, что внутри денежной массы страны все еще преобладают иностранные валюты.

Такая структура денежной массы – это специфика Беларуси по сравнению с Россией. В РФ удельный вес национальной валюты в денежной массе существенно выше.

По итогам января 2022 года рублевая денежная масса выросла к уровню 2021 года на 18,6% (рост за 12 месяцев). Это близко к рекордному показателю прироста за 19 месяцев подряд, который отмечался в декабре 2021-го (+18,7%).

Значительный подъем количества белорусских рублей в обращении вызван низкой базой: в январе-2021 BYNовая компонента денежной массы упала на 1,9% к 2020 году.

По результатам февраля-апреля 2022 года годовые темпы прироста денежной массы в BYN-рублях с высокой вероятностью упадут. При прочих равных условиях этому поспособствует растущая база сравнения за 2021 год.

Отклонение от заданного вектора возможно, если власти решат резко увеличить директивное кредитование в 2022 году и впрыск нерыночных кредитов в экономику придется на посевную кампанию и/или подготовку к ней.

В среднем в январе-2022 физлица держали на счетах в системе 8,952 млрд BYN в белорусских рублях и 5,247 млрд USD в валюте. Однако не все эти деньги можно назвать вкладами в их народном понимании.

За отчетный месяц средние остатки на так называемых переводных депозитах составили 3,802 млрд BYN и 1,263 млрд USD. В эту категорию входят карт-счета, с которых можно забрать деньги практически в любой момент.

Вклады физлиц в их узком понимании (деньги размещены в банках на определенный срок) были эквивалентны 5,150 млрд BYN и 3,983 млрд USD. Причем, несмотря на высокие ставки, доля «зайчиковых» вкладов у населения составила лишь 33,4%.

Исторический пик суммы валютных вкладов физлиц в пересчете на доллары наблюдался в октябре 2015 года. С того времени остатки на других валютных депозитах населения упали на 3,845 млрд USD. За этот период белорусы забрали из банков 49,1% валютных вкладов.

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