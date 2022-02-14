Белорусский медик назвала симптомы «Омикрона» у детей 14.02.2022, 9:58

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Лихорадит ребенка может несколько дней.

У детей коронавирусная инфекция, обусловленная штаммом «омикрон», как правило, начинается с высокой температуры. Об этом сообщила 11 февраля в эфире программы «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» начальник отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома Екатерина Янущик, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

— Температура может быть и 39,6, и до 40 градусов (по Цельсию), — отметила Е. Янущик. — Лихорадит ребенка несколько дней. Но нужно не паниковать, а измерять температуру каждые три часа. При этом температуру выше 38,5 градуса сбивайте жаропонижающими препаратами. Можно еще обтирать больного ребенка влажными прохладными полотенцами.

По словам специалиста, подъем температуры тела — это нормальная реакция организма на любую вирусную инфекцию. Таким образом он борется с вирусами — вырабатывает интерферон. Также Е. Янущик объяснила, что температуру до 38 градусов сбивать не нужно, так как в этом случае (если будете сбивать температуру) интерферон будет вырабатываться в меньших количествах, соответственно — у организма будет меньше сил для сопротивления вирусам. Среди других симптомов — ринит, заложенность носа, конъюнктивит, иногда присоединяется кашель. В любом случае надо проконсультироваться с врачом.

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