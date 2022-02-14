Дебошир угомонится 5 Алекс Синодов

14.02.2022, 10:01

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Леонид Ивашов

Почему стоит верить прогнозу генерала Ивашова.

Плохо, что Путин создал ситуацию, из которой не может выйти, "сохранив лицо". То есть такой выход теоретически есть:

"Первым выступил воевода Гаэрта. Он знал о войне из старинных летописей, написанных тысячу лет назад.

— Война, хо-хо! — оглушительно кричал он с трибуны. — Война — это веселое дело! Война — это поход, бьют барабаны, трам-там-там! Мы разбиваем врага, забираем добычу: амбары с пшеницей, бочки вина, скот, птицу! Какой пир мы учиним после победы, хо-хо!"

В это не поверили даже герои цитируемой детской книжки.

Но из этого не следует, что в такой исход не верят Путин и Шойгу. Хотя, конечно, это маловероятно.

Беда, однако, в том, что они могут решиться действовать, даже понимая, что результаты окажутся далеко не столь радужными. В своем недавнем заявлении генерал Ивашов рассказывает о наиболее вероятных с его точки зрения последствиях. Воздержусь от пересказа — желающие могут найти его в интернете самостоятельно — ограничусь тем, что генерал — имперец и консерватор — призвал к отставке Путина, поскольку тот ведет Россию к краху.

Я не специалист в военной области, но больше верю в предсказание генерала Ивашова, чем воеводы Гаэрты. Мои разногласия с генералом проявляются по преимуществу в отношении к путинскому государству — его кончина меня отнюдь не огорчает. Но я не хочу войны с Украиной даже во имя этой цели. Важно, что Ивашов выражает взгляды многих высокопоставленных военных российской армии, что заметно снижает вероятность нападения.

Остается самый вероятный с моей точки зрения вариант. Путин отказывается от военной операции.

Я не специалист по прогнозам, но самозапрет на них не абсолютен. Так, если я вижу на горизонте тучу с молниями, то позволяю себе предсказать высокую вероятность скорого дождя.

Что мы получим в результате реализации последнего сценария? Украина сохранит многие тысячи единиц современного западного оружия и возможность в любой монет обратиться за дополнительными поставками. НАТО, превратившейся при Трампе в аморфную организацию на грани развала, сплотится и докажет свою необходимость. Его дополнительные силы, размещенные в странах Восточной Европы, задержатся в них на неопределенный срок. Наметившийся тройственный союз Великобритания — Польша — Украина, возможно, оформится официально для оперативного реагирования на угрозу с востока. Доля украинцев, продолжающих рассматривать Россию, как союзника, сократится еще больше. Страны Запада, прежде всего США и Великобритания, примут законы, позволяющие им — скажем мягко — изымать "виолончели" у путинских олигархов и их родственников. Страх перед российской угрозой приобретет легкий фантомный оттенок. Наверняка я что-то забыл, но я не претендую на глубокий анализ.

Что приобретет или уже приобрел Путин? Главной, лично для него, цели он уже добился — ему звонят главы ведущих стран, приезжают, жмут руки, уезжают, возвращаются и ведут с ним многочасовые переговоры. О нем пишут и рассказывают по телевизору ведущие агентства. Он вновь в центре мировых событий и ощущает себя вершителем судеб мира. Я уверен, что затея с эскалацией на границе с Украиной была им затеяна, прежде всего, для того, чтобы эти люди, называющие его убийцей и возглавляющие куда более мощные государства, искали с ним общения и добивались встреч. Так алкоголик учиняет дебош, чтобы приличные соседи дали ему водки. Добившись своего, он чувствует себя счастливым — на короткое время. Потом все начинается заново.

Продать эту суету телезрителям как очередную победу Путина российским пропагандистам становится все труднее, но, думаю, некоторый запас зрительской наивности еще сохраняется. Телезрители — люди особого склада, и 90% из них достаточно ночи, чтобы забыть о целях, поставленных накануне. Например, о возвращении НАТО к границам 1997 года. Сложнее с путинским окружением. Ему от плясок иностранных лидеров вокруг предводителя теплее не становится. Допускаю даже, что некоторых из них это публичное щекотание самолюбия вождя раздражает. Но если эта затея приведет к новой отсрочке санкций или тем более отказу от них, кооператив "Озеро" воспоет предводителю осанну.

Вышесказанное дает надежду на то, что дебошир угомонится. Пока вновь не ощутит себя заброшенным, одиноким и презираемым.

И тогда все начнется сначала.

Алекс Синодов, kasparov.ru

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