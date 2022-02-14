закрыть
14 февраля 2022, понедельник, 12:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Кто-то купил легендарный бриллиант внеземного происхождения за криптовалюту на аукционе Sotheby’s

7
  • 14.02.2022, 10:12
  • 4,006
Кто-то купил легендарный бриллиант внеземного происхождения за криптовалюту на аукционе Sotheby’s

Сумма впечатляет.

Легендарный черный камень неземного происхождения, известный под названием Энигма, продан на аукционе Sotheby’s за криптовалюту, пишет «Новое время».

Черный бриллиант в 555,55 карат, которому более миллиарда лет, был продан с аукциона за $4,3 млн, сообщает Криптохакер. Причем, покупатель перевел эту сумму в криптовалюте.

Представители аукциона не назвали имя покупателя — тот пожелал остаться анонимным.

Фото:Sotheby’s

Спустя несколько часов после сделки известный криптобизнесмен Ричард Харт написал в своем аккаунте в Twitter, что именно он является покупателем Энигмы.

Харт заявил, что переименует внеземной бриллиант в HEX.com — в честь созданной им криптобиржи.

Бриллиант Энигма занесен в Книгу рекордов Гинесса как самый большой алмаз ручной огранки. До обработки вес алмаза составляла более 800 каратов. В ходе обработки ему была придана уникальная форма с 55 плоскими гранями.

В то время, как большинство алмазов добываются в недрах Земли, где углерод спрессовывается под огромным давлением, некоторые из них находят близко к поверхности. Считается, что такие алмазы имеют внеземное происхождение — скорее всего, метеоритное.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ковид надежды нашей
Ковид надежды нашей Ирина Халип
Лампасы и подгузники
Лампасы и подгузники Андрей Санников
Заводы опустели: белорусы массово не выходят на работу
Заводы опустели: белорусы массово не выходят на работу Артем Черников
Вам шашечки или ехать?
Вам шашечки или ехать? Ирина Халип