Кто-то купил легендарный бриллиант внеземного происхождения за криптовалюту на аукционе Sotheby’s 7 14.02.2022, 10:12

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Сумма впечатляет.

Легендарный черный камень неземного происхождения, известный под названием Энигма, продан на аукционе Sotheby’s за криптовалюту, пишет «Новое время».

Черный бриллиант в 555,55 карат, которому более миллиарда лет, был продан с аукциона за $4,3 млн, сообщает Криптохакер. Причем, покупатель перевел эту сумму в криптовалюте.

Представители аукциона не назвали имя покупателя — тот пожелал остаться анонимным.

Фото:Sotheby’s

Спустя несколько часов после сделки известный криптобизнесмен Ричард Харт написал в своем аккаунте в Twitter, что именно он является покупателем Энигмы.

Харт заявил, что переименует внеземной бриллиант в HEX.com — в честь созданной им криптобиржи.

Бриллиант Энигма занесен в Книгу рекордов Гинесса как самый большой алмаз ручной огранки. До обработки вес алмаза составляла более 800 каратов. В ходе обработки ему была придана уникальная форма с 55 плоскими гранями.

В то время, как большинство алмазов добываются в недрах Земли, где углерод спрессовывается под огромным давлением, некоторые из них находят близко к поверхности. Считается, что такие алмазы имеют внеземное происхождение — скорее всего, метеоритное.

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