В Германии предложили конфисковать недвижимость российских олигархов 9 14.02.2022, 10:19

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Некоторые олигархи из РФ обладают огромными владениями в этой стране.

Недвижимость российских олигархов в Германии может быть конфискована в качестве санкций в случае вторжения России в Украину, считает зампредседателя фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александер Ламбсдорф (Alexander Graf Lambsdorff). Он заявил об этом в вечернем эфире телеканала Bild TV в воскресенье, 13 февраля, сообщает "Немецкая волна".

По его словам, некоторые олигархи из России "имеют огромные владения в Берлине". "В случае отсутствия у нас уверенности в источнике средств, использованных для финансирования недвижимого имущества "Х", нам следует реквизировать недвижимое имущество "Х", - предложил Ламбсдорф.

В качестве других штрафных мер он упомянул ограничение свободы перемещения и замораживание счетов. "Нам следует более политически подходить к этому санкционному вопросу, до сих пор у нас преобладало чисто юридическое понимание санкций", - отметил депутат бундестага.

"Конец отношений с Европой"

По мнению Ламбсдорфа, президенту Путину должно быть ясно, что нападение на Украину будет означать "конец отношений с Европой". Экономическое взаимодействие в этом случае будет сведено к совершенному минимуму, будет вводиться запрет на определенные виды деятельности, а рефинансирование российских банков станет крайне сложным.

"Экономическая цена (вторжения в Украину. - Ред.) будет такой высокой, как никогда раньше", - подчеркнул Ламбсдорф.

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