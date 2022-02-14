Как Лукашенко рассорился со своими соседями 3 Андрей Елисеев

14.02.2022, 10:30

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Андрей Елисеев

И не только с ними.

Вкратце о ситуации на сегодняшний день. Сначала по соседям в алфавитном порядке.

Латвия

Дважды за неделю обвинена Минском в нарушении воздушной границы, в обеих случаях Рига обвинения отвергла. Двусторонние отношения фактически разорваны с весны 2021 года: ни послов, ни прочих дипломатов. Тогда же белорусская Генпрокуратура завела уголовное дело в отношении мэра Риги и латвийского министра иностранных дел.

Литва

Обмен серьезными санкциями за последние недели – запрет на транспортировку белорусского калия в литовские порты и запрет транзита литовских товаров через Беларусь по железной дороге, соответственно. С лета 2021 послы отозваны, дипломатический персонал – на околонулевом уровне.

ГосСМИ повально изображают Литву (как и Латвию и прочие страны) марионеточным, фашистским и экономически несостоятельным государством. Генпрокуратура рассчитывает допросить бывшего литовского президента Адамкуса по событиям Второй мировой войны.

Польша

С конца 2020 также неоднократные дипломатические высылки и терки. Генпрокуратура и Следственный комитет завели уголовные дела в отношении высшего политического руководства Польши и польских силовиков.

ГосСМИ хором обвиняют польское руководство в геноциде и массовых расстрелах мигрантов, и основанием тому служит исключительно история-триллер одного сбежавшего польского солдата.

Россия

Великое разнообразие российских войск бороздит поля и дороги Беларуси, а тремя месяцами ранее Москва навязала подписание интеграционного пакта, который подрывает белорусский суверенитет. При этом на днях Лукашенко назвал фейком опубликованный Москвой предварительный текст соглашения по белорусскому военному присутствию в Сирии.

Украина

Дважды за неделю украинскому послу (передовой работник белорусского гостелеканала окрестил его не иначе как «бандеровская лживая сволочь») вручили ноты протеста, по поводу инцидента с дроном и истории с флагом в Днепре. Белорусская Генпрокуратура завела уголовное дела в отношении мэра этого города.

В недавнем интервью с Соловьевым Лукашенко не оспаривал высказывания интервьюера типа «еврей Зеленский начинает молиться нацистским богам».

Что касается Евросоюза в целом, то по мнению одной из недавних программ гостелеканала, еврокомиссары и европейские политики – это «копрофилы», а также «бездетные, несемейные, извращенные гомункулы, нейросеть, погрязшая в педофилических оргиях и сатанинских ритуалах».

На дальней дуге: узбекистанская и армянская стороны на днях резко высказались по поводу заявлений Лукашенко относительно этих стран во все том же интервью Соловьеву. Армянский МИД при этом вызвал белорусского посла.

И еще, по словам Лукашенко из диалога с Соловьевым, в случае чего, пока «они» (надо полагать, США и прочие страны НАТО) «развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы [надо полагать, белорусская армия и российская за ней] уже будем стоять у Ла-Манша».

Ну какая еще страна может похвастать столь блестящей коммуникацией и настолько дружелюбной и многовекторной внешней политикой?

Андрей Елисеев, «Фейсбук»

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