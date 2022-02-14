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Байден заблокировал $7 миллиардов активов Центробанка Афганистана в банках США

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  • 14.02.2022, 10:42
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Байден заблокировал $7 миллиардов активов Центробанка Афганистана в банках США
Джо Байден
фото: reuters

Средства планируются направить на гуманитарные нужды и компенсации.

Президент США Джо Байден подписал распоряжение, предусматривающее чрезвычайные полномочия для объединения и блокировки всех $7 млрд активов ЦБ Афганистана, сообщает New York Time.

Президент планирует $3,5 млрд передать некоторым родственникам и семьям жертв 11 сентября, а вторую половину – на гумпомощь Афганистану.

Эта мера поможет решить запутанный узел юридических, политических, внешнеполитических и гуманитарных проблем, связанных с окончанием 20-летней войны в Афганистане.

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