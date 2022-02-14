Философ Владимир Мацкевич собирается переходить к сухой голодовке 14.02.2022, 10:55

Владимир Мацкевич

Политзаключенный требует, чтобы его выпустили под подписку о невыезде.

Философ Владимир Мацкевич собирается переходить к сухой голодовке. 65-летний политзаключённый голодает в СИЗО № 1 Минска 11-й день. Он требует, чтобы его выпустили под подписку о невыезде, завершили следственные действия и назначили дату суда, передает euroradio.fm.

За решёткой Мацкевич находится уже более полугода. В прошлом году ему предъявили обвинение в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок".

Политзаключённый начал голодовку 4 февраля и сразу предупредил, что после десяти дней "голодовки на воде" он готов перейти "к сухой голодовке". На днях он передал через адвоката, что "понедельник — критический день: в понедельник я ещё буду пить воду, в понедельник ещё что-то могут решить". Если же его требования не выполнят, во вторник Владимир Мацкевич переходит к сухой голодовке.

Белoрусы в различных городах Европы (Варшаве, Вильнюсе, Познани, Лондоне, Одессе, Стокгольме и других) провели акции в поддержку Мацкевича. Они осудили бездействие властей Беларуси.

Коллеги и родственники политзаключённого подчёркивают, что наступает критический период в голодовке: каждый день может привести к внезапным ухудшениям здоровья и смерти.

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