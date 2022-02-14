Страны Балтии требуют встречу с Беларусью в рамках Венского документа 2 14.02.2022, 11:07

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Фото: LETA.lv

Встреча состоится сегодня.

Латвия, Литва и Эстония обратились к польскому председательству ОБСЕ с запросом о встрече с Беларусью и другими заинтересованными сторонами в рамках Венского документа.

Встреча состоится сегодня, 14 февраля, сообщает твиттер-аккаунт польского председательства.

9 февраля три балтийские страны в рамках Венского документа попросили Беларусь объяснить необычную военную деятельность. 11 февраля Беларусь ответила на запрос, но Латвия, Литва и Эстония посчитали его неудовлетворительным.

В запросе три страны просили Беларусь дать объяснения по поводу необычного и незапланированного размещения войск на учениях на территории Беларуси, количества войск, участвующих в учениях, использования военной техники и запланированного возвращения войск в места постоянной дислокации. В ответе Минска не содержалось детальной информации о масштабе учений, систем вооружений и количестве, войск, техники и вооружения, участвующих в учениях, а также о плане возвращения российских войск в место постоянной дислокации после учений, сообщает Минобороны Литвы.

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