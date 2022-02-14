Никто и не вспомнит 3 Александр Опейкин

14.02.2022, 11:14

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Александр Опейкин

Что такое лукашизм?

Является ли лукашизм идеологией? Конечно же нет. У сторонников Лукашенко нет ни четко обозначенной системы ценностей, ни главных идейных постулатов, за которые они готовы бороться и погибать, ни последователей в соседних странах. Хоть лукашизм и не является идеологией, но он точно является философией. Вся ее суть - в приспособленчестве. Главный принцип лукашизма - это отказ от собственного мнения, моральных убеждений, чести, игнорирование закона и справедливости ради получения каких-либо мелких благ в виде должности, надбавки, участка, минимального общественного веса. Лично я не видел ни одного лукашиста-пассионария (кроме самого Лукашенко), готового за идеалы лукашизма идти под пули или быть готовым отмотать 15 лет в тюрьме. Приспособленчество это исключает. В лукашизме главным критерием является молчание. А еще жестокость - звериная, сидящая в глубине души, лютая ненависть ко всему яркому и отличающемуся. В лукашизме всем все достается не по способностям. Это вызывает страх и толкает на беспрерывные репрессии, чтобы не дать власть более способным.

К чему я это пишу? Важно понимать природу своих оппонентов. Фундамент лукашизма создан из прогнившего материала. Не стоит опасаться лукашизма и лукашистов. Первый бесследно исчезнет вместе со своим основателем, а вторые, обладая главным качеством - приспособленчеством, растворятся в новом обществе. Никто и не вспомнит.

Александр Опейкин, Telegram

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