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Жителям хорватского города предложили дарить друг другу деревья на День святого Валентина

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  • 14.02.2022, 11:21
Жителям хорватского города предложили дарить друг другу деревья на День святого Валентина

Ухаживать за деревом будут городские служащие.

Жителям хорватского города Цриквеница власти предложили дарить друг другу на День святого Валентина опеку над деревьями. Специально для опекуна дерево посадят на местной набережной и оборудуют металлической табличкой с текстом-пожеланием от дарителя, пишет «Европульс».

Стоимость такого подарка – 40 евро. В нее входит уход за деревом (им будут заниматься городские служащие).

Новые деревья собираются посадить в марте или апреле (точный срок зависит от погодных условий).

В других европейских городах тоже отдают деревья под опеку. В Копенгагене начали бесплатно выдавать местным жителям саженцы деревьев при условии, что каждый получивший дерево будет сам за ним ухаживать.

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