Жителям хорватского города предложили дарить друг другу деревья на День святого Валентина 2 14.02.2022, 11:21

Ухаживать за деревом будут городские служащие.

Жителям хорватского города Цриквеница власти предложили дарить друг другу на День святого Валентина опеку над деревьями. Специально для опекуна дерево посадят на местной набережной и оборудуют металлической табличкой с текстом-пожеланием от дарителя, пишет «Европульс».

Стоимость такого подарка – 40 евро. В нее входит уход за деревом (им будут заниматься городские служащие).

Новые деревья собираются посадить в марте или апреле (точный срок зависит от погодных условий).

В других европейских городах тоже отдают деревья под опеку. В Копенгагене начали бесплатно выдавать местным жителям саженцы деревьев при условии, что каждый получивший дерево будет сам за ним ухаживать.

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