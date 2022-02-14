Торги на валютной бирже начались со стремительного роста доллара и евро 14.02.2022, 11:28

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Российский рубль быстро уходит вниз.

Американская валюта стремительно идет вверх, российский рубль быстро уходит вниз. Смотрим, чем закончатся торги на Белорусской валютно-фондовой бирже, пишет «Онлайнер».

Доллар вырос на 3,30 копейки. Его теперь предлагают по 2,5932 белорусских рубля.

С евро пока ничего не происходит, он оценивается в 2,9120 белорусского рубля.

Российский рубль сбросил 3,54 копейки. Продается на бирже по 3,3775 белорусского рубля за сотню.

Напомним, перед выходными доллар подорожал на 0,22 копейки и оценивался в 2,5602 белорусского рубля. Евро потерял 1,14 копейки и продавался по 2,9120 белорусского рубля. Российский рубль тоже оказался в минусе на 1,05 копейки — сотня стоила 3,4129 белорусского рубля.

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