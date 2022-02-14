Зачистка в Гродненской епархии продолжается 14.02.2022, 11:50

Иерей Тимофей Ноздрин (в центре)

Фото: Гродненская епархия

Руководящей должности лишили еще одного священника.

Иерей Тимофей Ноздрин освобожден от должности настоятеля прихода храма Августовской иконы Божией Матери в Гродно и временно назначен клириком Покровского кафедрального собора, пишет Belsat.eu.

Также Ноздрин освобожден от должности руководителя отдела Гродненской епархии по взаимодействию с Вооруженными силами и другими воинскими формированиями. Об этом говорится в указе архиепископа Гродненского и Волковысского Антония от 11 февраля.

Кроме этого, произошли и другие перестановки. Диакон Димитрий Павлюкевич, известный как автор популярного миссионерского блога в Инстаграме и инициатор флешмоба против фальсификаций, освобожден от должности пресс-секретаря Гродненской епархии и главного редактора газеты «Гродненские епархиальные ведомости».

Известный православный миссионер из Гродно Руслан Яроцкий, который сейчас переехал в Литву, так прокомментировал эти кадровые изменения:

«Кажется, зажило уже. Затянулось. Живите, как хотите, делайте, что хотите, только бы вас не слышать и не видеть, никак с вами не пересекаться. А потом новость, хорошего священника убирают с прихода, другого за штат. Священник засвеченный. Такой человек не может занимать руководящую должность на приходе, если он не лоялен режиму.

Я глубоко убежден, что после захвата Белорусской Православной Церкви основная «миссионерская задача», которую поставили перед Виталием Тупеко, Денисом Дорониным и иже с ними, это превратить православных Беларуси в серую, бессловесную массу. Расправы над священниками проходят тихо. Их отправляют за штат или создают невыносимые условия жизни и быта. Или забирают у них дело всей их жизни. Порядочные люди в этой системе жить не могут. Дышать почти нечем. Священники втайне получают рабочие специальности и думают о том, как уйти из «церкви», чтобы спасти душу. Кому-то повезло иметь хороший дружный приход, тогда еще как-то жить можно.

Я бы мог рассказать о священниках, которые уже не могут служить. О тех, кто уже за штатом, уже на светской работе. Но они не хотят. Им страшно, что эти чудовища в рясах, покрывающие преступления, разрушат то малое, что осталось в их жизнях. Когда-то я писал, они не попросят о помощи, их некому защитить. Они один на один, против тех, кто может учить «нагорной проповеди», стоя в луже крови.

Всем кажется, все затихло. Вроде тысячи сидят, еще для тысяч строятся тюрьмы. Но они страдают. Страдают от безысходности.

Официальная БПЦ для тысяч людей в Беларуси равна попранию человеческих прав, диктатуре. Даже здесь, в Литве, нерелигиозных белорусов, при попытке пригласить их в церковь, просто передергивает от слова «православие». Им очень сложно объяснить, что Церковь в Литве вне политики. Они в это не верят. Если выбирать между тем православием, которое они увидели дома, и атеизмом, они без колебаний выберут второе. И их можно понять.

Как много искалеченных судеб оставляют после себя эти люди. Очень жаль и ощущение бессилия. Наверное, нужно уходить во «внутреннюю эмиграцию», чтобы выжить. Можно, конечно, уехать. Но здесь тоже немало «православных», грезящих «путинными» и диктатурой, тех, кто ни разу не прочитав от корки до корки Библию, научат вас тому, что такое »православие«. Но, слава Богу, духовенство никогда в этом участие не принимает. Но и эта жизнь, в одиночестве, потеряв все, не сахар.

Как бы то ни было, вера в то, что милосердный Б-г каким-то способом научит нас любить, простить, меня не оставляет. Христианство, не русское, не белорусское, не литовское. Это мы перед Богом. Христианство живет верой и Евангелием. Но те, кто остались там [в Беларуси], поддерживайте священников. Если у кого-то есть возможность давать им работу или подработку, делайте это. Это дело Божье. Если можно просто поддерживать друг друга морально, делайте это.

Я убежден в том, что все священники, которые подвергаются дискриминации, давлению, теряют возможность служить, это люди, страдающие за евангельскую правду. Удобно считать их «майданутыми», вроде и руки тогда не в крови, вроде и по делом. Но это ложь, Христос всегда со страдающими и теми, кто в тюрьмах… Держитесь, отцы».

Изменения в Гродненской епархии начались в июне 2021 года с громкого отстранения от управления епархией архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия, который открыто высказывался против насилия и беззакония в стране. На его место поставили епископа Антония, который последовательно проводит зачистку. Вскоре после этого от руководства приходами отстранили троих православных священников в Гродно, которые имеют большой авторитет среди православных верующих и известны своей принципиальной христианской позицией. Это настоятель главной православной святыни города – Покровского собора – протоиерей Георгий Рой, который многократно призывал прекратить репрессии и уличное насилие, Николай Гайдук – настоятель Никольской церкви на Архиерейском подворье, и Анатолий Ненартович – секретарь Гродненской епархии.

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