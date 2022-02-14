Что посмотреть и чему удивиться в Слониме 1 14.02.2022, 12:11

Фото: Никита ПАСТУХОВ

Вариант путешествия одного дня по малоизвестным, но интересным местам Слонима.

Intex-press.by решил уйти с оживленной «туристической тропы» Слонима и рассказать про места, которые нечасто попадают в туристические обзоры города. При этом, они не менее уникальные и интересные.

Как добраться

Из Барановичей, к примеру, в Слоним добраться очень легко, часто ходят маршрутки, можно и на машине добраться очень быстро, ведь города разделяют примерно 50 км. Самый дешевый транспорт, конечно дизель-поезд, поездка на котором обойдется каких-то 1,2 рубля в одну сторону.

Путешествие одного дня: cамый узкий переулок, огромная синагога, Сапеги и Огинские – что посмотреть и чему удивиться в Слониме

Что посмотреть

Дизель-поезд прибывает на слонимский железнодорожный вокзал, который является симпатичным памятником необорокко. Сам вокзал построен в 1922 году, а в 2007 был внесён в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Внутри можно здания можно увидеть стенды, посвященные красотам Слонимщины.

Отметим, что слонимский железнодорожный вокзал часто можно заметить в фильмах, например, здесь проходили съемки “В августе 44-го…”, “Сыновья уходят в бой”, “Полонез Огинского”.

Немного западнее вокзала, через реку Щара раскинулся железнодарожный мост – излюбленное место для фотосессий слонимской молодежи.

А неподалеку от моста находится деревянная слонимская мечеть. Дело в том, что в Слониме белорусские татары живут уже примерно с 16 века, и являются неотъемлемой частью истории и культуры города. В 1644 году слонимский староста Казимир Лев Сапега, выдал привилей для слонимских ремесленных цехов, указав, чтобы к ним принадлежат и татары. В 1717 году уже упоминается в городе Татарская улица. А мечеть в Слониме появилась в 1804 году.

Недалеко от мечети, на живописном берегу канала Огинского, расположен слонимский городской парк. В этом ухоженном месте недавно установили памятник жертвам слонимского гетто.

Кстати, на старом слонимском еврейском кладбище находиться могила раввина Авраама Вайнберга (1803-1883), которого почитают иудеи во всем мира, а особенно, слонимская династией хасидов, представители которой сейчас живут по миру — от Нью-Йорка до Иерусалима.

Возле еврейского кладбище, по улице Ружанской, находиться и старое христианское кладбище. Среди древних могил и памятников, интерес вызывает архитектурный ансамбль захоронений погибших польских солдат погибших во время советско-польской войны 1920 года. Все сделано скромно, но со вкусом.

Еще одна историко-культурная ценность Республики Беларусь в Слониме, о которой не знают даже многие экскурсоводы, это кладбище немецких солдат погибших в Первую мировую войну. Оно находится в микрорайоне Рыщицы с частным сектором застройки.

Это кладбище расположено на горе с которой открывается объемный панорамный вид на Слоним. Рекомендуем побывать там перед закатом – вид на город в это время особенно шикарный.

По соседству с Рыщицами есть старый военный городок, где сохранилось множество каменных домов и казарм, построенных еще во времена Российской империи, а также в межвоенное время. Многие их этих зданий охраняются государством.

Где перекусить

В городе много различных заведений фастфуда. Можно после прогулки по военному городку заглянуть в ресторан с романтическим названием “Полонез”, названный в честь произведения Михаила Клеофаса Огинского. А если уж захотелось фастфуда, то можно сгонять на переулок Аптечный, где продают «лодочки» и сравнить их c барановичскими.

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Из перечисленных мест это в первую очередь железнодорожный вокзал и панорамная гора в Рыщицах. Также для любителей фото в советской эстетике, то атмосферные пейзажи можно найти во дворах в военном городке.

Итог

Слоним – город музей. Ведь даже исключив исторический центр города и имение знаменитых панов Пусловских, можно найти много памятников и историко-культурных ценностей. Поэтому, если нет времени и желания куда-то далеко ехать, то отправляйтесь в Слоним.

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