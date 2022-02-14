The Washington Post: Развитие ситуации вокруг Украины будет определять новую эру геополитики 14.02.2022, 12:19

Именно демократические союзники могут иметь решающее значение в предстоящем сражении.

Противостояние Москвы с Западом и угрозу вторжения России в Украину эксперты по международным отношениям и военные стратеги, вероятно, будут изучать десятилетиями, пытаясь понять теории политики сдерживания и отношения влиятельных государств, приводит статью The Washington Post «Зеркало недели. Украина».

Лидер США Джо Байден, вероятно, надеялся на президентство, что будет столь же спокойным, как и его характер. Он хотел быть популярным лидером страны. Сначала Байден сосредоточился на внутреннем возрождении США и не ожидал опасной глобальной конфронтации с Россией или Китаем.

Но история учит, что президенты не могут писать сценарий. Оказалось, что Байден столкнулся с одним из самых серьезных глобальных кризисов в современной истории. Один чиновник администрации США говорит, что это несет риски превратиться в многостороннюю угрозу, похожую на войну 1956 года за Суэцкий канал, которая помогла «сломать» Британскую империю.

Это исторические эхо подчеркивает высокие ставки для политиков перед угрозой наибольшего вторжения на европейскую территорию со времен Второй мировой войны. Последствия резонируют далеко за пределами европейского континента.

Россия и Китай объявили в совместном заявлении, что они стремятся к «новой эре» на смену на глобальному порядку, сформированному под лидерством США. Лидеры Москвы и Пекина Владимир Путин и Си Цзиньпин заявили о широком сотрудничестве.

Угроза вторжения России в Украину является первым пунктом этого сотрудничества, а противостояние с Китаем вокруг Тайваня также может быть не за горами.

Байден пытается сдержать вторжение России в Украину, угрожая серьезными санкциями, если Путин нападет, а также давая четко понять, что Соединенные Штаты не будут воевать, защищая государство, не являющееся членом НАТО. Байден знает, что настоящий рычаг влияния США в этом кризисе и в противостоянии с Китаем — тесное сотрудничество с союзниками и поддержание единства.

Противостояние Запада и РФ вокруг Украины стало примером политики сдерживания и ее границ. Ставки обратно пропорциональны для США и России. На первый взгляд может показаться, что для США Украина имеет меньшее значение, поскольку страна находится далеко в географическом плане. Этот дисбаланс интересов подтолкнул Путина к большему риску, предполагая, что Байден, вероятно, не будет готов к эскалации.

Отношение Путина к Украине граничит с одержимостью, и, по некоторым сообщениям, это вызывает беспокойство даже военных лидеров вокруг главы Кремля. Когда в начале ноября директор ЦРУ Уильям Бернс впервые столкнулся с информацией разведки США о планировании российского вторжения в Украину, то сказал, что у Путина есть некоторые ошибочные представления о том, что захватчиков будут приветствовать как «освободителей».

Китайский лидер Си Цзиньпин, например, очень редко принимает такой эмоциональный подход к политике, и американские чиновники считают, что он может скептически относиться к агрессии Путина и его пренебрежению к международным правилам.

Кроме того, Китай, скорее всего, понимает, какой вред вторжение РФ в Украину может нанести мировым энергетическим рынкам и экономическому росту. Но такие опасения не учитывались в совместном заявлении Путина и Си о сотрудничестве.

Китай и РФ фактически предложили альтернативу мировому лидерству США. Человечество вступает в новую эру «многополярности» и «появилась тенденция к перераспределению власти», заявили лидеры двух стран.

Не указывая прямо на Соединенные Штаты, Путин и Си подвергли критике «некоторые страны», «пропагандирующие односторонние подходы» и «вмешивающиеся во внутренние дела других государств». Два президента даже пытались «присвоить» характерную для Соединенных Штатов тему демократии, утверждая, что это «общечеловеческая ценность, а не привилегия ограниченного количества государств». Однако у них свое определение демократии.

Совместное заявление включало в себя шаблонный язык, но в нем также были некоторые «агрессивные моменты». Россия заявила, что выступает «против любых форм независимости Тайваня», а Китай, хотя явно не одобрял вторжение в Украину, поддержал оппозицию Путина к расширению НАТО и прозападным «цветным революциям», охватившим бывшие советские страны.

В совместном заявлении США и Китай также пообещали, что обе страны будут бороться с Соединенными Штатами на глобальных регуляторных форумах, таких как Международный союз телекоммуникаций, где предложат собственные правила информационной сферы. Возможно, Пекин и Москва готовятся к новой холодной войне.

Байден должен подчеркнуть то, чего нет у Путина и Си, но есть у Америки — демократические союзники. История также учит, что именно союзники могут иметь решающее значение в предстоящем сражении за «новую геополитическую эру», резюмирует издание.

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